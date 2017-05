Komunitas Pengguna Sonic Kini Punya Payung Besar

Metrotvnews.com, Bandung: Ratusan pengguna Honda Sonic mendeklarasikan Asosiasi Honda Sonic Independent Indonesia (AHSII) di Sabilulungan Park, Bandung pada Sabtu, 30 April 2017 kemarin. AHSII merupakan asosiasi Honda Sonic pertama di Indonesia.



Mengusung tema 'One Year One Heart One Family-Ngahiji Ngajadi Ngawargi' ini membawa semangat sebagai satu keluarga besar yang akan membawa asosiasi ini menjadi lebih baik, sekaligus sebagai bentuk kepedulian asosiasi terhadap budaya dan seni Sunda.

AHSII merupakan wujud keseriusan untuk menyatukan 650 anggota dari klub-klub independen pengguna New Honda Sonic 150R se-Indonesia agar mereka memiliki satu wadah, sehingga dapat meningkatkan rasa persaudaraan satu komunitas dengan komunitas lainnya.GM Marketing Planning and Analysis Division AHM, Agustinus Indraputra sangat mengapresiasi berdirinya AHSII. "Asosiasi ini diharapkan semakin memberikan kebanggaan berkendara sekaligus memayungi kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas Honda Sonic di seluruh Indonesia," katanya.Pada kesempatan yang sama, Honda Sonic 150R Club Bandung (HSCB) turut merayakan tahun pertama kebersamaannya sebagai komunitas Honda Sonic di wilayah Jawa Barat. Kegiatan dimulai dengan merayakan hari HSCB, dilanjutkan dengan deklarasi AHSII.Kegiatan lalu dilanjutkan dengan berkumpul bersama anggota Paguyuban Honda Sonic Club Jawa Barat (PHSCJB) yang rutin setiap 3 bulan sekali. Komunitas yang berkumpul juga berbagi kebahagiaan dan kebersamaan dengan anak-anak yatim piatu dari panti asuhan di sekitar lokasi.(UDA)