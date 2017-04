Aksesoris All New Yamaha YZF-R15 Mulai Ramai

Metrotvnews.com, Bogor: Setelah merilis All New R15, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) pada Minggu, 23 April 2017 mengenalkan aksesoris aslinya. Aksesoris genuine untuk motor sport 155cc tersebut, mulai banyak yang beredar, baik itu versi lokal maupun untuk versi pasar global.



Menariknya aksesoris tersebut baik versi lokal, maupun untuk yang diekspor ke pasar global, dikembangkan dan diproduksi di Indonesia. Dimulai dari wind shield, model double bubble screen berbahan polycarbonate. Desain dibuat aerodinamis serta membuat kesan ala motoGP. Harganya Rp400 ribu.



Selanjutnya ada single seater, dengan warna abu-abu dan hitam, berbahan plastik ABS. Tampilannya membuat All New R15 menjadi lebih sporty. Harga jual ada diangka Rp585 ribu.

Berlanjut ada Tank pad yang terdiri dari tiga bagian, tengah dan kanan-kiri. Berfungsi menjaga rider dari slip ketika menikung. Dengan bahan plastic PVC, Yamaha melabelinya dengan angka Rp270 ribu. Sementara fuel cap seharga Rp100 ribu, akan mempercantik tutup tangki dengan carbon lookBerikutnya ada engine slider, berfungsi untuk melindungi blok mesin kanan-kiri dari benturan ketika crash. Tak hanya fungsi, tampilan ala shark fin juga membat aksesoris ini menyerupai winglet. Harga Rp440 ribu.Aksesoris berikutnya ada lever guard yang melilndungi handel rem dan kopling dari senggolan dengan pengendara lain. Berbahan alumunium, lever guard dibanderol Rp335 ribu sepasang.Melepas sepakbor belakang sudah tak aneh lagi dimotor sport, Yamaha pun menyodorkan aksesoris ini. Dengan bahan alumunium, sport rear fender ini juga berfungsi sebagai dudukan plat nomor. Soal harga ada diangka Rp530 ribu.Terakhir ada knalpot untuk meningkatkan performa motor. Pilihannya ada Sakura GP Carbon (Rp2,6 juta), Sakura GP Slash (Rp2,5 juta), Sakura GP (Rp2,1 juta), Daytona GP Taper Slash (Rp1,65 juta) dan Daytona GP Taper (Rp1,46 juta).(UDA)