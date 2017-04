Yamaha XSR900, Sportbike Tertampan 2017

Metrotvnews.com: Tiga tahun terakhir pasar kendaraan bermotor roda dua didominasi gaya retro dan vintage. Di antara sekian banyak yang beredar, hanya desain Yamaha XSR900 meraih gelar sebagai tertampan di dunia tahun ini.



Gelar sebagai tertampan itu bukan sembarangan, adalah RedDot Design Award 2017 yang menobatkannya. Penghargaan bergengsi bidang desain produksi tersebut diberikan kepada Audi Q2, Ferrari J50, Kia Optima Sportwagon dan Mazda Miata RF.

Ini bukan penghargaan pertama yang diraih atas desainnya. Sepanjang 2016, naked sportbike bermesin 850cc tiga silinder tersebut memenangkan Good Design BEST 100, penghargaan khusus Auto Color Award 2016, IF Design Award dan JIDA Design Musem Selection vo. 18.Dibangun dan dikembangkan dari Yamaha MT-09, Yamaha XSR900 ditujukan untuk pasar Eropa dan Amerika. Di wilayah tersebut sedang trend sepeda motor berkapasitas mesin menengah dengan gaya retro dan vintage tapi berteknologi terkini."Terpilih sebagai best of the best dalam RedDot Desain Award 2017 tentu sangat menggembirakan. Tapi keunggulan XSR900 bukan hanya desain tapi juga manufaktur dan teknologinya," kata GM Yamaha Motor Design, Akihiro Nagaya, seperti dikutip dari motorcyclesnews.com.Detail menarik paling kasat mata dari Yamaha XSR900 adalah headlamp dan stoplamp model bulat yang masing-masing diapit sepasang lampu sein. Desain speedometer juga bulat klasik tapi futuristik dengan layar LCD. Tanki berkapasitas 14 liter, tidak terlalu besar tetapi sangat ergonomi berpadu dengan jok terlihat tipis namun sangat nyaman dan muat untuk berboncengan.Dimensi keseluruhan tidak terlalu besar, panjangnya 2.075 mm dengan bentang sumburu roda yang mencapai 1.440 mm. Lebarnya 815 mm dan tinggi 1.135 mm ditambah bobotnya 195 kg menjadikan Yamaha XSR900 sangat stabil dan mudah diajak bermanuver.Mesin tiga silinder DOHC 850cc dipadukan transmisi enam percepatan. Tenaga maksimum yang dihasilkan mampu membuatnya berlari hingga 200 km/jam. Stabilitasnya ditunjang fork teleskopik 137 mm serta swing arm plus ink suspension dengan travel 130 mmDi sektor keamanan, Yamaha XSR900 dilengkapi hydraulic dual disc untuk roda depan dan belakang. Sistem pengereman ini mengusung teknologi Anti-Lock Braking System (ABS) yang mampu menjaga kestabilan motor ketika terjadi pengereman mendadak.RedDot Design Award adalah penghargaan kelas dunia yang diberikan sejak 1955 oleh Design Zentrum Nordrhein Westfalen, Essen, Jerman. Setiap tahun lembaga yang berfokus mendorong muculnya ide-ide orisinal serta inovasi desain yang tepat guna ini menilai desain berbagai produk barang sehari-hari.(LHE)