Suzuki GSX150 Bandit Mulai Dijual, Harga Rp26 Juta

Jakarta: Suzuki Indonesia akhirnya memulai penjualan GSX150 Bandit. Konsumen bisa membeli naked sport bike tersebut dengan harga Rp26 juta (on the road Jakarta).



Departement Head of Sales & Marketing 2W PT Suzuki Indomobil Sales, Yohan Yahya, menjelaskan ini adalah bentuk komitmen Suzuki Indonesia untuk menambah pilihan model produk sepeda motor. Beragam keunggulan ditawarkan dengan harga yang kompetitif dan berbagai program menarik.

"Upaya Suzuki menghadirkan produk denga utilitas dan kualitas tinggi diwujudkan dengan peluncuran Suzuki GSX150 Bandit. Motor ini cocok untuk melakukan beragam aktivitas harian maupun untuk menikmati perjalanan seperti konsumen-konsumen Indonesia yang menyukai aktivitas touring," ungkap Yohan Jumat (5/10/2018) di Ancol Jakarta.Motor ini mengusung jantung mekanis yang sama dengan GSX-150 lainnya yakni 150 cc, DOHC, pendingin cairan. Menurut daya resminya, kuda besi ini memiliki tenaga 18,9 daya kuda dan toris 14 nm.Kenyamanan menjadi nilai tawar untuk sepeda GSX150 Bandit dengan berbagai fitur. Mulai dari penggunaan jok yang menyatu dengan desain yang panjang dan lebar, shuttered key system, LED headlamp, full digital speedometer, hingga petal disk brake.Selain itu pada masa awal penjualannya, geng Pulogadung ini juga menghadirkan program trade for upgrade. Konsumen bisa menikmati potongan harga hingga Rp3 juta."Kami mencoba sesuatu dobrakan sistem penjualan sepeda motor yang baru di Suzuki lewat program Trade for Upgrade yang berlaku khusus untuk GSX150 Bandit. Harapan kami para pengguna GSX150 Bandit bisa menjadi ikon baru di industri sepeda motor nasional," tambah Asst to Departement Head of Sales & Marketing 2W PT SIS, Mimuro Shunichi.Berbicara tentang kelas motor sport touring 150 cc, tentu kelas ini juga cukup ramai. Lantaran ada Honda CB150R Streetfire dan Yamaha V-Ixion yang menjadi raja di kelas ini. Namun jika dilihat dari sisi harga, motor ini sangat memungkinkan bersaing dengan lawan-lawannya itu.Sebagai pembanding, CB150R Streetfire di banderol mulai dari Rp26,740 juta hingga Rp27,850 juta. Sedangkan untuk V-Ixion dihargai mulai dari Rp26,5 juta hingga Rp29,5 juta.(UDA)