All New PCX VS New Nmax, Elegan VS Sport

Jakarta: Kehadiran Honda All New PCX 150 yang mulai dijual tahun depan disebut-sebut menjadi ancaman serius untuk Yamaha Nmax. Lewat model barunya, Honda berharap produknya itu mampu bicara banyak disegmen skutik premium.



Hadir dengan desain serba baru, harga bersaing dan rakitan lokal, Honda sangat percaya diri. Namun di satu sisi, Yamaha juga baru menyegarkan tampilan Nmax 155 beberapa hari jelang kemunculan All New PCX 150.

Lantas mana yang unggul dari segi fitur, teknologi dan harga? Simak di sini.Elegan, itulah yang jadi ciri khas PCX sejak kemunculan pertama 2009. Desain elegan dan mewah ini diteruskan hingga generasi terbaru. Seluruh lampu-lampu sudah LED, panel instrumen digital, setang model telanjang jadi ciri khasnya.Sedangkan New Nmax 155, lampu depan dan rem saja yang sudah LED. Panel instrumen bentuknya tetap sama, namun tampilannya baru bergaya regeneratif LCD. Jagoan Yamaha ini bisa dikatakan condong mengarah ke sporty.PCX 150 punya ukuran 1.923mm x 745mm x 1.107mm (PxLxT) dengan sumbu roda 1.313mm dan ground clearance 137mm. Sedangkan Nmax 155 1.955mm x 740mm x 1.115mm (PxLxT), sumbu roda 1.350mm dan ground clearance 135mm.Ukuran keduanya beda tipis, sumbu roda All New PCX 150 lebih pendek menjamin kelincahan bermanuver, sedang Nmax stabil di jalan lurus. Tapi urusan tangki bahan bakar, New Nmax 155 harus akui keunggulan PCX 150, karena 6,6 liter berbanding 8 liter.All New PCX 150 ada versi ABS dan CBS, sedangkan Nmax 155 hanya ABS dan Non ABS. Untuk versi terendah, gacoan Honda unggul, karena punya teknologi combi brake system, sedangkan New Nmax 155 model rem cakram biasa.Lagi-lagi All New PCX 150 unggul soal kunci karena Honda sudah memasang model keyless yang juga berfungsi sebagai alarm dan answer back system. Kunci juga terintegrasi dengan pembuka jok, tangki dan sudah ada soket charger. Nmax 155 masih model rumah kunci dengan pengaman magnet dan tak punya soket charger.Lampu LED sudah diterapkan di seluruh piranti All New PCX 150, sedangkan New Nmax baru lampu depan dan lampu rem saja. Untuk suspensi, Nmax 155 unggul karena sok belakang kini sudah model tabung, selain gaya juga diklaim lebih mantap handlingnya.Honda belum merilis data tenaga dan torsi mesin All New PCX 150. Namun karena basis mesinnya dikembangkan dari Vario 150, maka bisa jadi mirip-mirip, seperti ukuran piston yang sama-sama 57,3mm dan stroke 57,9mm.Sebagai gambaran, mesin Vario 150 punya output tenaga 12,4 Hp @8.500 rpm, dan torsi 12,8 Nm @5.000 rpm. Sedangkan New Nmax 155 tenaganya mencapai 14,8 Hp @8.000 rpm, dan torsi 14,4 Nm @6.000 rpm. Teknologi VVA di mesin Nmax membuat skutik satu ini unggul.Namun karena All New PCX 150 berteknologi VVA, maka starter mesin lebih halus dan ada fitur idling stop system. Ini jadi kelebihan lain dari mesin eSP Honda.All New PCX 150 kini harganya lebih bersaing, Honda menyebutkan angkanya di kisaran Rp27 juta (CBS) dan Rp32 juta (ABS). Sedangkan New Nmax 155 ada diangka Rp26,3 juta (Non ABS) dan Rp30,2 juta (ABS).Soal harga memang New Nmax 155 lebih terjangkau, namun dengan sejumlah keunggulan fitur dan teknologi, All New PCX 150 diprediksi bisa merebut hari konsumen skutik premium.(UDA)