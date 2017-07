Tim Balap DAM Targetkan Kemenangan di MotoPrix Region 2 Tasikmalaya

Metrotvnews.com, Tasikmalaya: Kejuaraan Nasional balap motor MotoPrix Region 2 yang berlangsung di Sirkuit Bukit Peusar, Tasikmalaya akan berlangsung akhir pekan nanti, 29-30 Juli 2017. Tim-tim balap binaan PT Daya Adicipta Motora (DAM) akan turun pada balap tersebut.



DAM yang juga main dealer motor Honda wilayah Jawa Barat menargetkan kemenangan pada enam kelas yang diikuti tim balap binaannya. Tim-tim sudah melakukan persiapan dengan maksimal untuk ikuti balapan tersebut.



"Para pembalap dan tim balap binaan DAM dapat kembali mengukir prestasi di ajang MotorPrix dan mengharumkan nama Jawa Barat. Demi mengejar mimpi tersebut, tim balap binaan DAM siap bekerja keras pada setiap ajang balap motor yang diikuti," kata Lerry Gunawan, GM Sales, Marketing & Logistic DAM.



Sementara itu, jelang MotorPrix Region 2, Fitriansyah Kete pembalap tim Honda Daya Trijaya Racing Team menduduki posisi teratas klasemen sementara kelas MP1 (Bebek 150cc Tune Up Seeded) dengan 52 poin.



Pada kelas MP3 (Bebek 150cc Tune Up Pemula), dua pebalap muda tim Honda Daya Trijaya Racing Team yakni Mario S.A dan Afridza Syah berada di urutan kedua dan ketiga klasemen, masing – masing mengantongi 52 poin dan 42 poin. Pebalap binaan Honda Golden Racing Team, Reza Hanum berada di peringkat ke-8 klasemen sementara MP3 dengan 23 poin.



Sedangkan, kelas MP4 (Bebek 125cc Tune Up Pemula), Afridza Syah yang telah mengumpulkan 50 poin berada di posisi ketiga klasemen sementara MP4. Serta, Reza Hanum di peringkat ke-6 klasemen sementara MP4 dengan 26 poin.

