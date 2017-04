CB650F 2017 dan SH150i Mejeng di Booth Honda

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Astra Honda Motor (AHM) mengenalkan dua produk barunya hari ini, 27 April 2017. Pertama ada CB650F model year 2017, berikutnya adalah skutik premium bergaya Eropa yakni SH150i 2017.



CB650F 2017 mendapatkan penyegaran tampilan dengan desain lebih agresif. Lampu utama sudah menganut teknologi LED yang kekinian, serta penyempurnaan pada bagian mesin.

Mesin empat silinder segarisnya mampu memproduksi tenaga mencapai 91,7 daya kuda @11.000 rpm dan torsi puncak 63,2 Nm @8.000 rpm. Perubahan saluran masuk udara membuat peningkatan tenaga terasa sejak 5.000 rpm."Saluran udara lebih pendek dan gigi rasio 2,3,4,5 dibuat lebih close. Itulah kenapa tenaga dan torsinya naik sedikit dibanding model 2016," kata Sarwono Edhi, New Product Service AHM di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.AHM menawarkan CB650F 2017 dengan dua pilihan warna millenium red dan matte gunpowder black yang dipadu striping baru. Harga jualnya mencapai Rp235 juta (on the road Jakarta).Sedangkan SH150i merpakan skutik premium ala Eropa, yang pernah diboyong saat gelaran Indonesia Motorcycle Show 2016 lalu. Namun model yang dikenalkan hari ini berbeda dengan unit yang dibawa tahun lalu."Model 2017, mesinnya sama dengan model 2016 namun ada perubahan desain dengan lampu-lampu LED. Lalu sudah pakai keyless juga," sambung Edhi.Mesinnya 150 cc SOHC pendingin cairan, dengan teknologi khas Honda eSP (Enhanced Smart Power). Mesin ini sudah dilengkapi dengan starter generator serta idling stop system.Honda SH150i hadir dengan warna Pearl Jasmine White, Poseidon Black Metallic dan Candy Luster Red dipasarkan dengan harga on the road Jakarta Rp44,9 juta dan dipasarkan Juni 2017 hanya di Wing Dealer Honda.(UDA)