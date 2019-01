Harley-Davidson Bakal Launching Motor di Gedung DPR RI?

Jakarta: Harley-Davidson akan memperkenalkan jajaran sepeda motor model year 2019 di Indonesia. Mereka akan memperkenalkannya pertama kali di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Senayan Jakarta.



Menurut keterangan resmi dealer Anak Elang Harley-Davidson of Jakarta, jajaran Harley-Davidson model year 2019 akan diperkenalkan pertama kali kepada masyarakat di Gedung DPR RI ,Senayan, Jakarta pada Minggu (29/1/2019). Kehadirannya bertepatan dengan acara Pesta Rakyat Bikers Jakarta yang diselenggarakan oleh komunitas Motor Besar Indonesia (MBI).

"Anak Elang Harley-Davidson of Jakarta bulan ini juga merayakan ulang tahunnya yang ke dua, akan menampilkan koleksi 2019 paling lengkap dari keluarga Harley-Davidson yaitu Touring, Softail, Sportster, dan CVO (Custom Vehicle Operations)," tulis Dealer Principal AnakElang Harley-Davidson of Jakarta, Sahat Manalu, melalui keterangan resminya.Managing Director Harley-Davidson Asia Emerging Markets, Johan Kleinsteuber, melalui kesempatan yang lain juga mengamini rencana salah satu dealer mereka. Menghadirkan jajaran sepeda motor model 2019 dengan cepat untuk melayani permintaan yang terus bertumbuh di kalangan penggemar sepeda motor Indonesia."Permintaan pelanggan akan sepeda motor Harley-Davidson di Indonesia masih bertumbuh pesat dan stabil. Kami yakin dapat merespons permintaan sepeda motor Harley-Davidson di Indonesia, dan membantu memenuhi impian penggemar sepeda motor untuk memiliki Harley-Davidson dalam hidup mereka melalui harga yang sekarang lebih terjangkau dari sebelumnya,” tulis Johan melalui keterangan resminya.Diketahui kalau varian entry level diisi oleh Sportster dengan harga berkisar Rp378 juta (off the road). Kemudian model Softail terbaru akan dibanderol Rp588 juta (off the road), yang kesemuanya segera tersedia di dealer resmi Harley-Davidson.Langkah Harley-Davidson ini bisa menjadi tanda bahwa pasar sepeda motor besar Indonesia masih menjanjikan meski kebijakan ekonomi kurang mendukung bisnis kendaraan mewah. Selain itu di Indonesia juga terdapat beberapa merek sepeda motor besar lainnya seperti BMW Motorrad, Triumph, Ducati, dan merek lainnya yang masih bertahan berbisnis melayani para Crazy Rich Indonesian.(UDA)