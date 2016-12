Triumph Umbar Video Street Triple 2017

Metrotvnews.com: Merek motor asal Inggris, Triumph akhirnya merilis video singkat mengenai produk baru Street Triple 2017. Kebetulan, naked bike ini memang sudah terlihat di jalanan beberapa waktu lalu.



Dalam video berdurasi 30 detik yang diunggah ke YouTube, Triumph menampilkan siluet motor Street Triple 2017 dengan menampilkan sepasang lampu depan. Motor ini dipakai aksi burnout diikuti jargon 'the street will never be the same again'.

Tak banyak detail motor yang diumbar dalam video tersebut. Selain siluet dan bentuk lampu depan yang menyala, hanya ada tambahan detail area dashboard dengan spidometer yang menyala.Triumph mengklaim motor baru ini unggul dalam hal tenaga mesin, bobot yang lebih ringan, handling lebih baik dan tampilan keren. Mesin diperkirakan akan berkapasitas 800cc.(HIL)