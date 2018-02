All New PCX Modif Pakai Akrapovic Palsu, Honda Minta Maaf

Jakarta: Kesalahan pengerjaan di motor modifikasi All New Honda PCX yang tertangkap kamera menggunakan knalpot Akrapovic palsu, sontak menjadi sorotan. PT Astra Honda Motor pun mengakui kalau memang ada kesalahan ketika pengerjaan skuter matik terbaru milik mereka itu.



General Manager Marketing Planning and Analysis Division PT AHM,, Agustinus Indraputra, meminta maaf kepada Sphinx Motorsport sebagai distributor resmi knalpot Akrapovic di Indonesia. Ia mengakui ada kesalahan pemasangan emblem ketika pengerjaan All New PCX Modifikasi itu.

"Sayangnya dalam pengerjaannya, terjadi kesalahan pemasangan emblem. Tim teknis kami memasang emblem Akropovic yang seharusnya tidak dipasang," tulis Agustinus Indraputra melalui pesan singkatnya Sabtu (17/2/2018).Indra juga memastikan kalau semua komponen yang digunakan di All New PCX versi modifikasi itu, merupakan komponen asli, termasuk knalpot yang digunakan. Seharusnya di knalpot terpasang emblem Yoshimura mengingat barang yang digunakan merupakan tipe R11.All New PCX modifikasi ini ditampilkan oleh Astra Honda Motor di saat pengumuman harga skutik gambot tersebut. Sepeda motor modifikasi tersebut merupakan garapan dari Custom Concept Industrie (CCI) besutan Ariawan Wijaya.Namun masalah baru yang muncul, jika memang itu adalah knalpot asli Yoshimura, pasti akan ada emblem bawaan berupa pelat yang terpasang lengkap dengan klem atau paku jepitan ke bodi silincer. Lalu apakah knalpot itu benar Yoshimura yang asli?"Kami juga belum memastikan, kami masih menunggu jawaban dari Yoshimura Jepang," ujar perwakilan dari distributor Yoshimura di Indonesia.(UDA)