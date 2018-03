Paksa Anak jadi Pembalap, Hasil Takkan Maksimal

Jakarta: Tahun ini akan jadi trade mark ajang balap yang lebih terstruktur di industri balap nasional dengan kemunculan Junior Mini Prix sebanyak 16 seri yang terbagi dalam 4 region. Artinya, wadah pembibitan pembalap muda, sudah bisa ditemukan, apalagi sesuai dengan penjenjangan karir balap yang sebenarnya.



Namun jangan pernah paksa anak Anda menjadi seorang pembalap jika memang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Mengingat tujuan jangka panjangnya harus dipikirkan matang-matang. Yaitu karir balap anak itu sendiri nantinya.



"Jadi kami menyelenggarakan ajang balap motor mini atau pocket bike ini, semata untuk menemukan pembalap yang memang punya bakat alami. Intinya, kami ingin membibit pembalap muda, bukan melalui paksaan. Kemudian kami sediakan wadahnya untuk ditempa menjadi pembalap profesional dengan penjenjangan yang jelas. Yaitu memulai karir balap dari motor dengan karakter sport," ujar Managing Director Quickpro Racing Management, A Rezky Wijayanto dalam sesi obrolan khusus kepada medcom.id akhir 2017 lalu.



Agar program penjenjangan yang mereka lakukan ini lebih terarah, bakal dibuka ragam kelas yang lebih menarik. Di antaranya berdasarkan usia dan juga spek motor. Ini mereka lakukan agar asal skill di tiap level usia lebih terarah. Jadi akan terlihat, siapa yang memang punya skill balap dan talenta yang bagus dan siapa yang talentanya kurang bagus.



"Makaya saya bilang tadi, kita tidak bisa melakukan pembibitan anak jadi pembalap dengan cara memaksa. Karena hasilnya tidak akan maksimal. Kalau sudah melalui beberapa jenjang usia dan skill-nya belum terlihat, maka kita lakukan standar yang harus Ia lalui. Sehingga target kami akan lulusan event balap ini, tercapai. Karena kami tak mengacu kepada jumlah peserta yang banyak, tapi hasil."

1. Jipi 1, Mini 50cc 2T STD tuneup -6 tahun2. Jipi 2, Mini 50cc 2T STD tuneup 7-9 tahun3. Jipi 3, Mini 50cc 2T STD tuneup 10-12 tahun4. Jipi 4, Mini Moto 50cc 2T STD tuneup -6 tahun5. Jipi 5, Mini Moto 50cc 2T STD tuneup 7-9 tahun6. Jipi 6, Mini Moto 50cc 2T STD tuneup 10-12 tahun7. Jipi 7, Mini 50cc 2T tuneup -17 tahun8. Jipi 8, Mini Moto 50cc 2T tuneup -17 tahun9. Jipi 9, Mini 50cc 2T tuneup under 60 kg (45-60 kg)10. Jipi 10, Mini 50cc 2T tuneup under 75 kg (61-75 kg)11. Jipi 11, Mini 50cc 2T tuneup under 75 kg up12. JIpi 12, FFA diatas 17 tahun13. Jipi 13, Khusus Universitas/ sekolah14. Jipi 14, Mini 50cc 2T STD Tuneup wanita -14 tahun (hanya di Jabotabek)(UDA)