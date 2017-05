Balap Lurus Pertamax Motorsport, Siap Riuhkan Banjar Patroman

Metrotvnews.com, Banjar Patroman: Sukses di laga pembuka di Boyolali, Jawa Tengah akhir bulan lalu, kali ini ajang balap lurus milik Pertamax Motosport, bakal berlangsung di Banjar Patroman.



Event balap dengan titel Pertamax Motosport Drag Bike Championship 2017 ini bakal memasuki putaran kedua yang berlangsung di sirkuit Terminal Bus Banjar Patroman, Jawa Barat pada Sabtu - Minggu (13-14/5/2017) mendatang.

Saat ini sudah tercatat sebanyak 215 dragster yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kejuaraan Pertamax Motorsport Drag Bike Championship 2017 putaran kedua. Hal ini tentunya disambut baik oleh Direktur Pertamax Motorsport, Rifat Sungkar.“Angka tersebut pastinya akan terus bertambah, mengingat seluruh dragster ini mempunyai jiwa bertarung yang sangat besar, maka mereka tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada,” tutur Rifat.Di putaran pembuka yang digelar di Boyolali, Gerry Setiawan yang merupakan salah satu dragster muda potensial asal kota Madiun berhasil mencatatkan waktu tercepat dan meraih gelar Fastest of the Event. Rifat pun berharap Gerry bisa memotivasi para dragster lainnya untuk bisa melakukan pencapaian yang baik.“Semoga dragster-dragster lain, yang tak kalah hebat, mau dan bertekad untuk melakukan pencapaian-pencapaian yang baik seperti yang dilakukan Gerry, sehingga akan membuahkan prestasi yang membanggakan,” pungkas Rifat.Sama seperti di Boyolali, Pertamax Motorsport Drag Bike Championship 2017 kembali akan memperlombakan sebanyak 17 kelas berbeda, mulai dari kelas bergengsi seperti DB 6 FFA (free for all), DB 4 Matic 4T TU sd 200 cc, DB 5 Bebek 2T TU sd 130 cc, hingga kelas untuk pemula yaitu DB 12 Bracket Time 9 detik.Dalam perlombaan yang berlangsung selama dua hari tersebut, babak kualifikasi akan dilangsungkan pada hari Sabtu. Dan berlanjut dengan babak final di hari Minggu (14/5) untuk menentukan siapa saja dragster yang berhak meraih podium juara. Sementara itu, Anas Riswanto akan kembali bertindak sebagai pimpinan lomba dalam kejuaraan Pertamax Motorsport Drag Bike Championship 2017 putaran kedua.(UDA)