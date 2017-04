Ini Pestanya Penggemar Motor Sport

Metrotvnews.com, Jakarta: Bersama 27 jaringan main dealer serta 2.800 anggota komunitas CBR dan penggemar motor sport, PT Astra Honda Motor (AHM) mengadakan kegiatan yang merupakan pestanya penggemar motor sport ini sejak 5 Maret 2017 silam hingga 30 April 2017.



Mengusung tagline “It’s Time for Total Control”, kegiatan touring ini digelar sepanjang bulan Maret-April 2017 dengan melibatkan 85 komunitas Honda CBR di Tanah Air. Kegiatan ini juga untuk memberi pengalaman berkendara menggunakan All New Honda CBR250RR.

Pada keterangan resmi yang diterima Minggu, 9 April 2017, AHM menyebut kegiatan ini diadakan di Pontianak, Banjarmasin, Tenggarong, Palu, Jayapura, Palembang, Pacitan, Denpasar, Mataram, Makassar, Jambi, Manado, Bogor, Lampung, Malang, Medan, dan Riau Daratan."Kami ingin pecinta motor sport dapat merasakan sensasi berkendara dengan konsep Total Control yang menjadi keunggulan All New Honda CBR250RR. Event ini kami yakin juga akan mempererat jalinan silaturahmi antara sesama pecinta sepeda motor sport," papar GM Marketing Planning & Analysis Division AHM, A. Indraputra.Kegiatan touring digelar pada pagi hari di 27 jaringan main dealer Honda. Kegiatan diawali dengan gathering dan sarapan bersama antara komunitas sebelum mereka menempuh perjalanan touring lebih dari 100 km di tiap wilayah menggunakan motor masing-masing sebelum akhirnya nanti dapat melakukan test ride All New Honda CBR250RR.(UDA)