Bikers Scoopy Ngariung di Scoopy Day Jawa Barat

Metrotvnews.com, Bandung: Antusias pengguna Honda Scoopy di Jawa Barat, membuat Honda Jawa Barat tak melewatkan momentum untuk meluncurkan versi terbaru motor tersebut. Melalui Scoopy Day di Jalan Braga, Bandung pada 29 April 2017. Ini sekaligus jadi momen regional public launching versi terbarunya.



Namanya Scoopy Day, tentu semua hal yang berkaitan dengan motor yang menyasar segmen unik itu, berlangsung di sana. Misalnya Scoopy Community Gathering, Scoopy Live Painting, Scoopy Photo Competition, Scoopy Game of Skate with Gatot Rosemary serta music entertainment dengan bintang tamu Endah n Rhesa serta Sarasvati.



“Kegiatan ini diperuntukan bagi anak-anak muda di Jawa Barat yang memiliki karakter yang sejalan dengan produk All New Honda Scoopy yaitu unik, fashionable, dan modern. Acara ini juga diadakan sebagai bentuk apresiasi kami kepada seluruh komunitas sepeda motor Honda yang tergabung dalam Ikatan Honda Motor Jawa Barat (IMHJB). Terkhusus komunitas Honda Scoopy dan Honda Jawa Barat," jelas General Manager Sales, Marketing & Logistic, PT Daya Adicipta Motora (DAM), Lerri Gunawan.

Dalam rangkaian Scoopy Day, manajemen DAM bersama dengan perwakilan media cetak maupun online berkeliling kota Bandung. Ini mereka lakukan untuk memperkenalkan All New Honda Scoopy ke warga Bandung dan sekitarnya. Sekaligus mengkampanyekan safety riding yang terintegrasi melalui slogan #Cari_Aman kepada para pengendara sepeda motor.“Kami yakin dengan penyematan fitur canggih di motor ini dapat diterima dengan baik di Jawa Barat serta diharapkan semakin memperkuat dominasi pasar skutik. All New Honda Scoopy hadir dengan beberapa fitur terbaru seperti ban dan velg 12 inch, lampu depan LED Projector yang terintegrasi dengan lampu sein, serta panel meter elektrik hadir dengan panel LCD baru.”“Sejak diluncurkan pada tahun 2010 hingga sekarang, penjualan Scoopy Series di Jawa Barat telah mencapai di angka penjualan 308.262 unit. Sementara All New Honda Scoopy Series yang baru diluncurkan oleh PT Astra Honda Motor (AHM) akhir bulan Maret 2017 telah terjual 5.661 unit di Jawa Barat.”(UDA)