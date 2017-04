Kejurnas Drag Bike Milik Pertamax Motorsport Siap Gempur Boyolali

Metrotvnews.com, Jakarta: Pertamax Motorsport Drag Bike Championship 2017 putaran 1 bakal digelar lagi digelar lagi akhir pekan ini. Ajang balap trek lurus sepanjang 201 meter ini akan diselenggarakan di Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 22-23 April 2017 mendatang.



Rifat Sungkar selaku Direktur Pertamax Motorsport yakin perlombaan nanti akan menarik antusias masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari dukungan bupati setempat serta lokasi yang berada di titik keramaian kota Boyolali. Bagian penting sarana track yang mendukung serta tertutup aman untuk diadakannya perlombaan ini.

Mengingat banyaknya balapan liar yang tidak dilengkapi fasilitas pendukung serta keamanan yang baik dan kurangnya apresiasi yang mereka dapatkan selama ini, Pertamax Motorsport berharap ini jadi wadah. Kmai berharap keikut-sertaan peserta menjadi ajang balap yang sportif, menyenangkan, melahirkan bibit baru dan menumbuhkan rasa peduli keselamatan," klaim Rifat.Pendaftaran peserta dapat dilakukan secara online melalui website resmi Pertamax Motorsport. Selain itu peserta juga dapat mendaftarkan secara langsung melalui sekretariat pendaftaran yang ada, seperti Racertees Shop di Kartasutra, Jawa Tengah, JM Motor di Bintaro, Mega Spirit Otomotif (MSO) di Semarang, Jawa Tengah atau melalui panitia lokal Boyolali di Hotel Heritage, Boyolali, Jawa Tengah.Biaya pendaftaran peserta Pertamax Motorsport Drag Bike Championship 2017 untuk para dragster yang mendaftar pada tanggal 27 Maret – 18 April dikenakan biaya sebesar Rp400.000, dan pada tanggal 19 April – 21 April sebesar Rp450.000 dan pada tanggal 22 April sebesar Rp500.000 dengan catatan hanya sampai jam 09.00 (apabila masih ada nomer start).Sementara itu Pertamax Motorsport Drag Bike Team tidak akan ambil bagian dalam kejuaraan kali ini. “hal itu di karenakan Team kami terkonsentrasi pada partisipasi di event kejurnas dan ingin memberi kesempatan pada dragster muda untuk tampil cemerlang dan dapat menorehkan prestasi di 4 event kami” Jelas Rifat SungkarDB 1: Bebek 4 Tak Tune Up s/d 130 ccDB 2: Bebek 4 Tak Tune Up s/d 200 ccDB 3: Sport Frame STD 2 Tak Tune Up s/d 155 ccDB 4: Matic 4 Tak Tune Up s/d 200 ccDB 5: Bebek 2 Tak Tune Up s/d 130 ccDB 6: FFA (Free for All) Max s/d 400 ccDB 7: Sport 2 Tak Tune Up s/d 140 ccDB 8: Matic Tune Up s/d 155 ccDB 9: Sport 2 Tak Tune Up s/d 155 ccDB 10: Bracaket Time 8 Detik (8”)DB 11: Bracket Time 10 Detik (10”) Khusus Memakai BBM PertamaxDB 12: Bracket Time 9 Detik (9”) PemulaDB 13: Bebek 2 Tak Standar s/d 116 cc PemulaDB 14: Sport 2 Tak Standar s/d 155 cc PemulaDB 15: Bebek 4 Tak Frame Standard s/d 155 cc PemulaDB 16: Matic Tune Up s/d 200 cc PemulaDB 17: Sport Frame Standar 2 Tak Tune Up s/d 155 cc, Khusus Berat Badan Diatas 60 Kg(UDA)