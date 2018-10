AISI Optimis Penjualan Sepeda Motor Capai 6,3 juta unit

Jakarta: Sepeda motor masih menjadi moda transportasi favorit bagi masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti dari catatan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yang mencatatkan penjualan sebanyak 4,7 juta unit periode Januari-September tahun ini atau naik 8,8% dari periode yang sama tahun lalu.



Ketua Umum AISI, Johannes Loman pun optimis penjualan sepeda motor domestik akan meningkat hingga akhir tahun ini. Ia memprediksikan penjualan sepeda motor bisa mencatatkan pertumbuhan menembus angka 6,2 - 6,3 juta unit sampai akhir tahun nanti. Pada 2017, penjualan sepeda motor mencatatkan penurunan 0,6% dibandingkan 2016.

"Tahun ini akan berakhir dengan pencapaian lebih baik dibandingkan tahun lalu. Januari sampai September saja sudah mencapai 4,7 juta unit atau naik dari periode yang sama tahun lalu," kata Johannes saat membuka ajang dua tahunan terbesar AISI Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2018 di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Rabu (31/10).Catatan positif, lanjut salsh satu petinggi pabrikan sepeda motor di Indonesia itu, juga berasal dari pasar ekspor. Sepanjang 2018 hingga September lalu sukses mengapalkan hingga 438.530 unit sepeda motor. Hingga akhir tahun, diprediksi pengapalan sepeda motor.untuk ekspor akan mencapai 530.000 unit atau tumbuh 23% dibanding tahun lalu.Ajang IMOS 2018 yang berlangsung hingga 4 November nanti, lanjut Johannes juga bisa menjadi salah satu sarana mendongkrak penjualan sepeda motor di Indonesia. Terlebih AISI membidik penjualan lebih tinggi dari penyelenggaraan tahun lalu yang tercatat mencapai 1.700 unit.Selain dari sisi penjualan, Johannes menekankan, IMOS 2018 yang mengusung tema Indonesia Future Technology juga menjadi salah satu sarana edukasi teknologi dalam sepeda motor dan ajang transfer teknologi dalam pengembangan produksi sepeda motor di Indonesia."Kami berharap IMOS tahun ini dapat menjadi barometer penyajian teknologi masa depan sekaligus menjawab beragam kebutuhan masyarakat terhadap sepeda motor di Indonesia. Kami juga berharap pada pameran ini tercipta transfer pengetahuan mengenai teknologi terkini sehingga tercipta proses edukasi yang dinamis," ujar Johannes.Inspirasi terkait kecanggihan teknologi salah satunya dihadirkan PT. Astra Honda Motor. Untuk pertama kalinya, motor konsep PCX Electric hadir lengkap dengan paket baterai berupa Honda Mobile Power Pack yang dipamerkan di depan publik. Skutik canggih lainnya juga dapat ditemukan di booth AHM yaitu Honda PCX Hybrid dan Honda Forza.Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan tema booth Honda dalam IMOS 2018 yang menampilkan 37 unit sepeda motor menunjukkan komitmen Honda melalui produknya dalam menginspirasi para pengunjung untuk bermimpi besar, sehingga para pecinta motor Honda dapat mewujudkan hal-hal luar biasa melalui gaya hidup masing-masing.“Kami berusaha berbagi inspirasi tidak hanya melalui produk, tapi juga beragam acara dan kegiatan positif yang akan menghibur pengunjung IMOS. Kami juga adakan safety riding campaign dan menghadirkan mereka yang berhasil mempersembahkan pride to the nation dan menginspirasi banyak orang," ujar Thomas.(UDA)