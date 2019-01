Motor Sport Zone, Area Khusus Bikers di IIMS 2019

Bogor: Indonesia International Motor Show (IIMS) identik dengan pameran otomotif untuk mobil. Namun tahun depan, mereka menghadirkan program baru untuk mengakomodir pecinta otomotif roda dua yakni Motor Sport Zone.



Project Manager IIMS 2019, Rudi MF, menjelaskan kehadiran Motor Sport Zone merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif di tanah air. Berbekal dari pengalaman dan inovasi yang dikembangkan setiap penyelenggaraannya, IIMS melengkapi ekosistem otomotif melalui aspek edukasi, hiburan, gaya hidup dan tentunya bisnis.

“Menyoroti aspek lain kendaraan roda dua selain untuk transportasi, melainkan hobi, dan kegemaran tersendiri bagi komunitasnya menciptakan inovasi baru dalam penyelenggaraan IIMS 2019,” ujar Rudi MFProgram baru ini merupakan hasil kolaborasi antara IIMS dan Naikmotor.com. Nantinya zona ini akan menghadirkan 5 program unggulan yaitu Dyno Contest, Racing Parade, IIMS Award, Sport & Racing Category, Mini GP Race, dan Umbrella Girl Photo Contest.Program Dyno Contest adalah kegiatan melombakan kekuatan kendaraan roda dua. Kategori pemenang dilihat dari ukuran cc, tipe motor dan juga FFA (Free for All), Racing Parade adalah parade yang dilakukan oleh komunitas kendaraan roda dua, parade ini dimulai pada acara pembukaan di Racing Hall Area dan berakhir dengan pertunjukkan di area Center Piece of Carni IIMS 2019.Sedangkan Mini GP Race adalah arena balapan super mini ala MotoGP, pengunjung mencoba mengendarai pocket bike. Selain itu ada juga Umbrella Girl Photo Contest yaitu kontes foto untuk para model Umbrella Girl yang akan dikompetisikan setiap akhir pekan di Racing Area.IIMS 2019 kali ini juga diselenggarakan IIMS Award, untuk Sport & Racing Category. Sebagai bentuk apresiasi penghargaan tidak hanya untuk produk, tetapi diberikan juga untuk para pihak yang telah berkontribusi di bidang motorsport.Pameran otomotif di semester satu ini akan kembali dihelat pada tanggal 25 April – 5 Mei 2019 di JIExpo Kemayoran Jakarta. Sudah pasti sejumlah mobil-mobil dan beragam komponen aftermarket terbaru akan disajikan dipameran yang sejenis dengan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang biasanya berlangsung di semester kedua.(UDA)