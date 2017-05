Komunitas CBR250RR dan CB150R Streetfire Panaskan Aspal Jabar

Metrotvnews.com, Bandung: 21 komunitas Honda CB150R Streetfire yang tergabung di Paguyuban Honda Streetfire Jawa Barat (PHSJB) meramaikan acara “All New CB150R Streetfire Wisata Bahari – Touring Sang Penakluk”. Kegiatan ini diadakan main dealer Jawa Barat (Jabar) .



Mereka melakukan riding dari kantor DAM di Cibereum, Bandung menuju Pantai Santolo Pameungpeuk, Garut pada akhir pekan kemarin, 6-7 Mei 2017. Di lokasi mereka melakukan aksi sosial dengan Gerakan Pungut Sampah, penanaman 1.000 pohon serta kampanya safety riding.



Secara bersamaan, DAM juga mengadakan Honda CBR250RR Premiere Touring yang diikuti 100 bikers. Para peserta bergerak dari kantor DAM menuju Padalarang – Purwakarta – Wanayasa – Subang – Lembang dan finish Cafe Beehive Dago, Bandung.

Tiba di Cafe Beehive, seluruh peserta hadir untuk nonton bareng MotoGP Jerez. DAM juga menyediakan area riding test untuk dapat mencoba langsung performa dari All New Honda CBR250RR dan New Honda CBR150R."Kedua acara ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap komunitas dengan menyuguhkan pengalaman menarik lewat turing. Lewat turing ini kami juga ingin mengajak konsumen mengeksplorasi kemampuan tunggangannya," kata Lerri Gunawan, GM Sales Marketing & Logistic DAM.(UDA)