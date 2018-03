Yoshimura Ragukan Keaslian Knalpot R11 di All New PCX Modif

Jakarta: Pihak modifikator dan PT Astra Honda Motor (AHM) sudah menegaskan bahwa All New Honda PCX modifikasi yang mereka pajang salah tempel stiker merek. Tapi mereka memastikan knalpot itu adalah knalpot asli milik Yoshimura tipe R11.



Medcom.id lantas menghubungi authorized distributor Yoshimura, yaitu Trivera. Setelah berkomunikasi dan melakukan penyelidikan lebih dalam tentang foto-foto yang muncul di media massa itu, mereka pun meragukan keaslian knalpot tipe R11 yang terpajang di motor tersebut.



Sales Marketing Trivera (distributor resmi Yoshimura Indonesia), Anan Abdul Manan, menjelaskan desain knalpot yang digunakan mirip dengan seri R11 Carbon. Tapi lagi-lagi, Anan membantah bahwa mereka belum pernah memasukan R11 Carbon untuk Honda PCX.

"Yoshimura itu plug n play, tapi untuk Jepang itu slip-on yang kita datangkan. Kemungkinan itu slip-on sehingga pipanya bisa custom," tulisnya melalui pesan singkat pada Minggu (18/2/2018).Anan kemudian melakukan pengecekan ke Yoshimura di Jepang. Hasilnya produsen knalpot tersebut belum memproduksi knalpot untuk model All New PCX."Klarifikasi masalah kemarin, knalpot Yoshimura untuk PCX terbaru itu belum ada, yang ada PCX 2014-2017 tipe R77," sambungnya Senin (19/2/2018).Terkait untuk R11 yang digunakan All New PCX modifikasi, dia tidak bisa memastikan komponen yang digunakan asli atau tidak."Mengenai masalah kemarin saya rasa itu knalpot modifikasi dari design memang R11 Yoshimura, tetapi itu yang terpasang belum tentu Yoshimura yang asli."(UDA)