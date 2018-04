Serunya Custom Bike Contest ala 'Putih Abu-Abu'

Bekasi: Custom culture dalam beberapa tahun belakangan ini terus berkembang ke berbagai lini masyarakat. Bahkan kini anak SMA pun juga tidak mau kalah dengan menggelar kontes motor custom.



SMA Tunas Jakasampurna Bekasi bakal menggelar kontes motor custome bertajuk Tunas Motorcycle Festival (TMF) 2018. Acara ini akan berlangsung di wilayah sekolah mereka yang terletak di Kompek Grand Galaxy City, Bekasi, pada Minggu (22/4/2018).

Ketua TMF 2018, Daffa Irfan, menjelaskan kelas yang diperlombakan kontes motor custom di TMF tahun ini antara lain Old Tracker, Street Cub/Choppy Cub, Vespa, Restorasi/Klasik dan Free For All (FFA). Meski acara ini diselenggarakan oleh SMA Tunas Jakasampurna, tetapi masyarakat umum pun bisa ikut serta dengan membayar biaya pendaftaran Rp100.000 per motor."Kami menargetkan pesertanya minimal 50 motor untuk semua kelas. Kontes ini terbuka untuk umum, jadi bukan hanya siswa Tunas Jakasampurna saja," uajr Daffa melalui keterangan resminya.Selain kontes motor custom, acara yang sebagian besar panitianya merupakan siswa-siswi Kelas 10 dan 11 ini juga menggelar kegiatan Safety Riding Course. Aktifitas teori dan praktek sebagai bagian dari kampanye keselamatan berkendara sejak dini, yang didukung oleh PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer sepeda motor dan suku cadang Honda di wilayah Jawa Barat.Kontes motor custom ini merupakan bagian dari Tumplek Abis 6. Selain kontes motor, ada juga acara festival Grup Band, kompetisi Modern Dance, pertandingan Futsal dan Bola Basket, festival Pencak Silat, dan lainnya.Daffa mengharapkan dengan adanya event TMF 2018 ini dapat membuat dunia motor custom semakin digandrungi dan diminati. "Custom culture, budaya motor custom sebagai salah satu wadah kreatifitas anak bangsa dapat kian berkembang di kalangan siswa-siswi SMA."(UDA)