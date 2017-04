All New Yamaha Vixion Mengaspal, Harga Rp26 Juta

Metrotvnews.com, Jakarta: Yamaha benar-benar tak ingin melewatkan tahun 2017 dengan sia-sia. Sebagai buktinya, mereka meluncurkan All New Vixion pada Kamis (27/4/2017) yang bertepatan dengan pembukaan pameran otomotif nasional di Jakarta International Expo, Kemayoran.



Motor bergenre street bike ini sudah lama diprediksi bakal muncul. Uniknya, terdapat tambahan 1 unit lagi yang mereka luncurkan yaitu All New Vixion R. Ini menjadi pilihan baru bagi mereka yang ingin motor jalanan yang tangguh.



Mesin

All New Vixion menjanjikan Durable Engine yang didukung mesin baru. Motor ini mengusung mesin 150cc LC4V yang bertenaga dan responsif. Keunggulan utama dari mesin baru All New Vixion adalah fitur assist & slipper clutch.

Fitur assist membuat pengoperasian kopling menjadi lebih ringan, sedangkan slipper clutch membuat perpindahan gigi lebih halus sehingga akselerasi semakin cepat. Mesin All New Vixion berteknologi DiASil Cylinder dan Forged Piston yang membuat daya tahan mesin 3x lebih awet, 3x lebih kuat dan 3x lebih ringan.Naked bike 150 cc ini diklaim menawarkan good stability bagi pengendaranya. Menggunakan rangka deltabox yang sudah teruji, All New Vixion menawarkan kesempurnaan bermanuver. Ditambah dengan suspensi monocross semakin menunjang kestabilan dalam berkendara. Untuk pengereman, motor ini menggunakan pengereman cakram pada roda depan dan belakang.Lalu apa saja yang berubah di motor ini? hal pertama adalah di sisi desain. Dengan konsep new sporty style, All New Vixion menggunakan speedometer digital baru dengan sapaan humanis “HI buddy” yang dapat diubah sesuai nama pemilik. Sehingga membuat pengendara memiliki privasi saat mengendarainya.Lampu depan dan belakang berteknologi LED dengan model lampu yang agresif serta pencahayaan yang semakin terang membuat tampilannya semakin sporty. Apalagi desain under cowl yang juga sporty semakin memperkuat image sport. All New Vixion akan membawa anda merasakan pengalaman Live The Legend saat mengendarainya.Selain itu All New Vixion juga dilengkapi dengan lampu hazard yang berfungsi untuk memberi sinyal kondisi darurat pada pengendara lain. Pass beam yang praktis memberi tanda lampu jauh kepada pengendara lain dan engine cut off yang mempermudah mematikan mesin adalah fitur yang menjadi ciri khas motor sport sejati.Selain versi regular, All New Vixion juga ada versi R. Motor ini adalah varian dari All New Vixion. Perbedaan nyata dari All New Vixion R terletak di mesin. Motor ini menggunakan mesin yang sama digunakan pada All New R15. All New Vixion R menggunakan mesin 155 cc, 6 percepatan dengan teknologi VVA sehingga tenaga mesin semakin besar tetapi sangat irit bahan bakar. Engine All New Vixion R juga dilengkapi fitur assist & slipper Clutch.All New Vixion R juga menggunakan rangka Deltabox yang terbukti kokoh dan New Design Aluminium Rear Arm yang membuat kestabilan berkendara terjaga. Dengan tapak ban belakang yang lebih lebar (130/70-17M/C 62P) serta ditunjang desain pelek baru membuat tampilannya semakin sporty. All New Vixion dijual dengan harga Rp26 juta on the road Jakarta.(UDA)