YSR 2018 Sisipkan Dua Kelas Pemula

Jakarta: Yamaha Sunday Race (YSR) akan memulai seri perdananya akhir pekan ini. Kegiatan balap yang juga melibatkan komunitas ini memasuki tahun keempat penyelenggaraan.



Ada beberapa hal menarik, tahun ini PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menambah dua kelas khusus untuk pemula. Dua kelas yang dimaksud adalah R25 Comm B Beginner dan All New R15 Idemitsu Junior Pro.

"Dengan kelas baru R25 Comm B Beginner, kami ingin mengedukasi racing kepada komunitas yang baru bergabung di event besar ini,” ujar M. Abidin, GM After Sales & Motorsport YIMM.Di kelas ini akan diikuti mereka yang baru pertama kali ikut YSR dan akan menimba pengalaman dari rekan-rekan dari komunitas mereka yang lebih senior mengikuti YSR. Kelas ini sendiri sudah terisi 30 starter.Sedangkan untuk kelas All New R15 Idemitsu Junior Pro, dikhususkan untuk para pembalap muda dengan usia kurang dari 16 tahun. Tentu kelas ini menggunakan motor All New R15."Kelas ini didedikasikan untuk pembibitan dan pembinaan lebih dini, pembalap-pembalap muda bertalenta dari beberapa Racing School, agar terbiasa dan menambah jam terbang dikategori sport YSR," pungkas Abidin.(UDA)