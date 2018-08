Yamaha Fino Grande Kini Ada Kelir Merah

Jakarta: Melengkapi pilihan warna yang sudah ada, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menambah warna baru untuk Fino Grande. Skutik berdesain retro modern itu kini tersedia dengan opsi warna luxury red.



Warna ini punya tampulan matte (doff), yang saat ini sedang jadi tren produsen otomotif nasional. Warna-warna tak mengkilap ini membuat tampilan motor jadi lebih elegan dan mewah.

Kelir luxury red di bodi dipadukan dengan warna cokelat pada bagian bodi lainnya, seperti bodi depan bawah lampu, lalu dek, penutup area depan mesin dan pelapis jok paduan cokelat dan hitam.Fino Grande sendiri merupakan varian tertinggi dari keluarga Fino Series, seperti tertulis pada rilis resminya. Pasalnya skutik ini sudah dilengkapi fitur stop & start system, advanced key system, eco indicator dan lampu depan sudah LED.Soal dapurpacunya tetap satu silinder 125 cc SOHC berpendingin udara. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 9,38 hp dengan torsi mencapai 9,6 Nm. Cukup untuk penggunaan harian.Soal harga, pesaing Honda Scoopy ini kini berlabel Rp18,9 juta. Jika ingin yang lebih murah ada varian Fino Grande Premium dan Fino Sporty yang berbanderol Rp17,75 juta.Awal tahun lalu, Honda juga sudah memberikan penyegaran terhadap New Honda Scoopy. Kelir merah yang diusung adalah tipe doff yang mirip dengan warna khas dari All New PCX 150. Bahkan mereka mengeluarkan dua tipe warna merah yang satunya mengadopsi gabungan warna dengan hitam.(UDA)