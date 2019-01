Terlanjur Beli Kawasaki W175 Lama? Kini Bisa Upgrade

Jakarta: Kawasaki Indonesia baru saja menghadirkan W175 Cafe dengan gaya cafe racer. Bagi Anda yang baru membeli dan masih versi sebelumnya, harap jangan panik. Mengingat Anda tetap bisa melakukan ubahan jika ingin menjadi barian cafe



Line Head Sales and Production Department Marketing and Sales Division PT Kawasaki Motor Indonesia, Sucipto Wijono, menjelaskan konsumen bisa membeli sejumlah aksesoris yang melekat di W175 Cafe. Nanti kesemua aksesoris tersebut berstatus plug and play, alias bisa digunakan tanpa melakukan ubahan di sepeda motor yang ada.

"Bagi yang sudah memiliki W175 bisa pakai aksesoris yang melekat pada produk baru kami W175 Cafe," ujar Sucipto Senin (14/1/2019) di Como Park Jakarta.Tambahan aksesori yang dipasang W175 Cafe yang bisa dibeli terpisah di antaranya adalah meter visor, jok berpola tucked role, fender belakang, shock belakang berwarna kuning, muffler guard berwarna chrome, emblem berwarna hitam matte, dan knee pad berpola horizontal. Semua komponen aksesori tersebut bisa dipasang langsung ke W175 yang lama.Head & Sales Promotion PT Kawasaki Motor Indonesia, Michael C Tanadhi, membeberkan harga aksesori plug and play Kawasaki W175 bergaya Cafe ini akan dibanderol dengan harga Rp2,8 juta untuk full paket. Harga tersebut lebih mahal jika melihat selisih harga W175 standar dengan W175 Cafe yang hanya Rp 1,5 juta."Aksesoris tambahan bisa dijual, kalau full paket sekitar Rp2,8 juta. Beli standar sama yang baru model Cafe bedanya Rp1,5 juta," terang Michael.Strategi ini tentunya cukup unik. Mengingat beberapa pabrikan bahkan Kawasaki sendiri sangat jarang melakukan upgrade tampilan sesuai dengan versi terbaru yang mereka luncurkan. Tapi kali ini mereka menyediakan komponen upgrade-nya dan ini menjadi langkah positif tersendiri.(UDA)