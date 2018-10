Benelli Ingin Investasi Pabrik di Indonesia

Nusa Dua: Selain debut global untuk TRK 251, 502C, dan 752S, Benelli juga membahas strategi mereka di masa depan. Salah satunya adalah rencana investasi di Indonesia.



Lebih jauh General Manager of Zhenjiang Qjiang Motorcycle Co. Ltd., Dongshao Guo, berucap akan membuka pabrik di Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan pasar terbesar ketiga di Indonesia, dan memainkan peranan penting untuk industri sepeda motor dunia.

"Benelli berencana untuk membangun base produksi di Indonesia dengan sistem penjualan baru, menghadirkan citra baru untuk konsumen di Indonesia, dan tujuan akhirnya membuat masyarakat Indonesia tahu akan Benelli," ujar Dongshao Guo Sabtu (20/10/2018) di Nusa Dua Bali.Selain itu mereka akui juga sudah mempersiapkan mengenai pendanaanya. Mereka akui kalau mendapatkan dukungan dari Indonesia Industrial and Commercial Bank of China, dan berbagai pemimpin bisnis lainnya.Ada kemungkinan juga pabrik di Indonesia akan dilengkapi dengan research and development (R&D). Mengingat Dongshao Guo juga menyinggung akan meningkatkan investasi di sektor R&D."Di masa depan kami akan melanjutkan meningkatkan investasi di R&D untuk produk-produk baru. Kami akan memperkenalkan banyak produk di bawah Qianjing Brand. Secara umum, skuter matik dan sepeda motor dengan energi baru akan menjadi fokus untuk pengembangan investasi R&D," ujarnya.Kehadiran pabrik Benelli di Indonesia tentu akan menambah seru persaingan sepeda motor di Indonesia. Sebut saja Honda, Yamaha, dan Suzuki sudah memiliki pabrik di Indonesia dengan skala yang besar. Kemudian jangan lupakan juga TVS yang menjadikan pabriknya di Indonesia sebagai basis ekspor ke berbagai negara.(UDA)