Tiga Motor BMW Meluncur Sekaligus di Kemayoran

Metrotvnews.com, Jakarta: Tampil agresif untuk merebut perhatian di pasar nasioal, pada Kamis (27/4/2017), BMW Motorrad Indonesia langsung meluncurkan tiga produk barunya sekaligus. Ini menjadi indikasi bahwa brand sepeda motor asal Jerman itu punya ambisi besar di pasar nasional.



Motor pertama adalah R Nine T Racer, yang merupakan motor cafe racer yang berdesain vintage. Motor ini menyiratkan kesan motor balap jadul, namun dilengkapi fitur modern seperti ABS dan ASC.

Motor bermesin boxer flat engine dua silinder ini berkapasitas 1.200 cc, dengan output tenaga mencapai 110 daya kuda. Harga jualnya Rp575 juta on the road Jakarta.Kedua adalah R 1200 GS Rallye, yang merupakan motor dual purpose yang dibuat lebih tangguh untuk medan offroad. Desain tangki berotot, windshield yang lebih kecil dan beberapa fitur unggulan membuatnya berbanderol Rp699 juta on the road Jakarta.Terakhir adalah G 310 R, yang merupakan motor paling banyak ditunggu kehadirannya. Motor entry level ini dikembangkan bersama-sama dengan TVS, dengan desain naked bike.Motor silinder tunggal berkapasitas 310cc ini diyakini akan jadi favorit motor premium yang ingin kapasitas lebih kecil dan dimensi ringkas. Meski begitu banderolnya mencapai Rp99 juta, off the road."BMW Motorrad Indonesia dengan bangga menghadirkan produk-produk terbaik untuk pecinta roda dua di Tanah Air. Ketiga produk yang resmi diluncurkan untuk mewakili ragam karakter penggemar roda dua," ucap Joe Frans, CEO BMW Motorrad Indonesia.(UDA)