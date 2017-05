Sportster Indonesia Pilih Presiden Baru di Ultah Ketiga

Metrotvnews.com, Jakarta: Komunitas Sportster Indonesia mengadakan perayaan ulang tahun yang ketiga. Perayaan tersebut berlangsung di Wanna Be Cafe, Minggu, 7 Mei 2017. Three years and still running, we are family.



Selain merayakan ulang tahun, komunitas yang anggotanya mayoritas menggunakan Harley-Davidson jenis Sportster ini juga melakukan pemilihan presiden baru. Presiden Sportster Indonesia, Reza Satria Palupi mengungkapkan, acara ini memang dilakukan secara internal, dan hanya untuk member saja. “Bukan bermaksud eksklusif, tapi acara ini memang diselenggarakan untuk memilih presiden baru periode 2017-2019,” ujarnya.



Apalagi, pergantian presiden dan pengurus ini merupakan momen penting yang menjadi penentu kemajuan komunitas ini ke depan. Tidak hanya member dari Jakarta, acara ini juga dihadiri member Sportster Indonesia dari Bandung (West Java Chapter), dan Central Java Chapter.

Menurut Reza, acara ini juga untuk mempererat tali persaudaraan di antara member. “It’s not just about the ride. We are family that rides together and stays together,” tegasnya.Mengingat jumlah member yang saat ini sudah mencapai lebih dari 100 orang. Jumlah itu yang benar-benar mendaftar ulang untuk menjadi bagian dari keluarga Sportster Indonesia.“Kami sangat mengedepankan kebersamaan di setiap kegiatan yang dilakukan Sportster Indonesia,” imbuhnya. Perjalanan Sportster Indonesia selama tiga tahun ini makin membentuk karakter komunitas ini seperti apa. “Tiga tahun ini adalah waktu yang membuktikan bahwa kami bukan klub motor, kami adalah keluarga,” ujarnya.Acara dimulai dengan berkumpul di Garasi 19 sebagi meeting point. Setelah sarapan, rombongan melakukan thunder ride menuju venue dan mengikuti rangkaian acara. Setelah melakukan pemungutan suara, terpilih Adjie Kemal sebagai presiden baru Sportster Indonesia.Adjie mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya. “Mudah-mudahan saya tetap bisa menjaga keluarga Sportster Indonesia utuh dan makin kompak ke depannya,” tegasnya.Selain itu, juga diadakan lelang helm edisi spesial ulang tahun Sportster Indonesia. Hasil pelelangan helm ini akan digunakan untuk acara charity di bulan Ramadhan mendatang. Usai acara, rombongan melanjutkan riding menghadiri acara Jakarta International Bike Week 2017 di Senayan.(UDA)