Kawasaki Ninja 250 Kuasai Pasar Motor Sport 250cc di Tahun 2017

Jakarta: PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) menguasai pasar motor sport 250 cc di Tanah Air. Tahun 2017, penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 versi standar dan versi ABS mencapai 7.572 unit.



Penjualan Ninja 250 versi standar pada Januari mencapai 503 unit. Februari dan Maret, peminat Ninja 250 meningkat tajam hingga 1.277 dan 1.290 unit. Penjualan Maret menjadi tertinggi pada 2017. Penjualan Ninja versi ABS juga sangat menggembirakan pada Februari dan Maret, meski tidak sebanyak versi standar.



Bagaimana dengan penjualan kompetitor? Penjualan Honda New CBR 250 RR pada 2017 hanya mencapai 7.384 unit, dengan peroiode terbaik pada bulan Januari dengan penjualan 1.408 unit. Pada bulan-bulan berikutnya penjualan kembali normal, dan Ninja 250 kembali memimpin penjualan.

New Ninja 250 Special Edition





Sedangkan penjualan Yamaha R25 jauh di bawah kedua jenama tersebut. Sepeda motor yang mengusung mesin dua silinder segaris itu hanya terjual 1.806 selama 2017.Dari data tersebut, sangat terlihat bahwa Ninja 250 tetap menjadi nomor satu di kelas 250 cc, meski telah ada di Indonesia sejak 2008.November lalu, KMI merilis All New Ninja 250. New Ninja 250 memboyong mesin berkapasitas 249 cc yang mengalami pengembangan dari segi performa yang lebih baik dan bobot yang ringan.New Ninja 250 menghasilkan tenaga maksimum 28,5kW (39PS)/12,500Rpm, airbox dengan dimensi lebih besar terletak di bawah tangki, assist and slipper clutch yang membuat pengoperasian kopling lebih ringan 20 persen.Desain cover baru yang mengalirkan udara panas ke lubang pembuangan di fairing, chassis yang didesain menyerupai H2 dan swing-arm yang lebih ringan, suspensi depan lebih besar, piringan rem yang menggunakan metode semi petal, lampu LED di headlamp dan tail lamp, serta ruang kendali dilengkapi dengan speedometer dengan desain berkelas.Untuk market Indonesia, KMI memperkenalkan tiga varian warna standar, dua varian special edition, dan dua versi ABS SE. Fairing New Ninja 250 semakin kece karena pengecatannya menggunakan metode magnetic design paint, di mana teknologi ini memberikan efek 3D.(TRK)