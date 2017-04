Yamaha Gelar Sesi Khusus Safety Riding untuk Wanita

Metrotvnews.com, Bandung: Jika kebanyakan peserta safety riding adalah kaum pria dan komunitas yang didominasi kaum pria, lain lagi dengan yang digelar PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). Mereka memang sengaja mengajak puluhan wanita sebagai peserta safety riding dengan menggunakan sebagai langkah konkrit untuk mengkampanyekan cara aman berkendara di jalan raya.



Kegiatan yang juga diisi dengan beauty class ini dibuka dengan melakukan city touring, dengan peserta dari komunitas wanita, media dan blogger. Start dari DDS Bandung dan finish di Grand Yogya Kepatihan, Bandung, yang jadi lokasi acara pada Sabtu, 8 April 2017 lalu.

Mustika Dara, instruktur safety riding wanita dari Yamaha Riding Academy (YRA) memberikan edukasi safety riding yang “Smart, Fun, Beautiful”. Smart (berkendara secara aman), Fun (berkendara dengan rasa nyaman), Beautiful (fashion & elegant riding).Peserta mendapatkan edukasi diantaranya mengenai perlengkapan berkendara, termasuk tips untuk hijabers, posisi duduk, pandangan luas ke depan saat berkendara, serta keunggulan-keunggulan Yamaha New Fino 125 yang cocok buat wanita."Acara ini ditujukan untuk kaum wanita. Dengan edukasi safety riding yang didapatkan, kaum wanita akan lebih paham cara berkendara yang tepat. Selain itu bisa lebih paham tampil tetap cantik saat berkendara," ungkap Johannes BMS, Chief Yamaha DDS Bandung.Bulan Februari lalu, Yamaha telah meluncurkan tiga varian terbaru New Fino 125 Blue Core yaitu Fino Grande AKS SSS, Fino Premium dan Fino Sporty Sporty. Skutik ini bersaing dengan Honda All New Scoopy yang juga tampil baru sejak Maret kemarin.(UDA)