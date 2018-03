BMW Motorrad Awali Tahun dengan Peluncuran G 310 GS

Tangerang: Pecinta motor adventure/petualang tanah air tumbuh pesat. Tak mau kehilangan momentum untuk mengambil kue di segmen adventure entry level 300 cc yang masih besar, BMW Motorrad Indonesia pun menghadirkan varian terbaru mereka, yaitu G 310 GS.



Menarik, jika melihat peta persaingan kelas 250 cc - 400 cc, adik dari model GS 1200 yang lahir dengan DNA turing ini, diklaim tak memiliki pesaing. Ditambah faktor pajak yang mahal, karena masuk kategori barang kena pajak mewah sebagai sepeda motor dengan kubikasi di atas 250 cc.



"Saat ini BMW G 310 GS tak ada pesaing, perbedaan pajak kelas 250 cc - 300 cc juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi," klaim Chief Executive Officer, BMW Motorrad Indonesia, Joe Frans, kepada medcom.id di acara peluncurun motor, di BSD City, Tangerang, Sabtu (20/1/2018).

Bicara soal performa, G 310 GS dibekali mesin 313 cc water cooled, single cylinder 4 stroke engeine, four valve, two overhead camshaft and finger followers, wet sump lubrication. Tenaganya yang diklaim mencapai 34 daya kuda, dengan top speed tembus di angka 143 km per jam, berkat menggunakan basis mesin yang sama dengan varian G 310 R.Ada yang unik di G 310 GS, yaitu konfigurasi kepala silindernya yang dibalik 180 derajat. Konfigurasi ini disebut memberikan center of gravity yang lebih rendah, sehingga membuat bobot motor lebih banyak tertumpu ke roda depan untuk handling motor yang lebih baik.BMW berharap G 310 GS yang dilabeli seharga Rp125 juta off the road Jabodetabek bisa memuaskan para konsumen motor adventure di Indonesia, terutama di kelas entry level.(UDA)