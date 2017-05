Belasan Ribu Custom Bike Maniac, Padati Suryanation Palembang

Metrotvnews.com, Palembang: Putaran kedua festival Suryanation Motorland tahun ini berhasil mengguncang Palembang dengan hadirnya lebih dari 12 ribu pengunjung. Uniknya mereka tetap setia sampai akhir acara. Lapangan PTC Mall pada Sabtu (7/5/2017) pun menjadi saksi semakin berkembang dan tumbuhnya dunia custom culture di Bumi Sriwijaya itu.



Keikutsertaan 116 peserta custom bike contest, meningkat jika dibandingkan tahun lalu menunjukkan acara seperti ini sudah ditunggu para bikers. Terlebih komunitas motor, para pelaku dan penggiat serta penggemar custom culture.



”Kehadiran Festival Event Suryanation Motorland ini menjadi suatu wadah berkarya bagi pecinta dunia custom culture di Palembang. Tidak hanya berbicara mengenai sisi otomotif karena di event ini kami menyuguhkan juga konten lain seperti lifestyle, stunt ride dan juga live demo pinstripe & leather art,” klaim Brand Manager Surya, Ari Kusumo Wibowo

Custom Bike Contest juga telah menghasilkan pemenang-pemenang di tiap kelas kompetisi. Motor Bajaj Super 150 tahun 1981 berhasil mencuri perhatian juri dan dinobatkan sebagai pemenang Best Region Palembang dan juga pemenang untuk kelas Scrambler/Tracker dibawah 250cc.“Saya sangat bangga sekali motor saya menjadi pemenang di Dua Kelas sekaligus dan menjadi Best Region dari Palembang karena motor ini saya bangun untuk mengapresiasi sebuah motor pekerja di daerah Lubai yaitu motor pengangkut kayu yang digunakan untuk mencari nafkah,” ujar Rio Gustav dari 58 Works.Motor yang disebutnya sebagai 'Motor Pengangkut Kayu' atau Ojek Kayu itu, dibangun dengan konsep sederhana yang dikaji dalam bentuk kustom, tambah Rio. Nantinya sebagai pemenang di Palembang, motor tersebut akan mendapatkan kesempatan bersama dengan pemenang dari kota lainnya untuk menjadi The Greatest Bike Suryanation Motorland 2017 di acara Big Bang Event yang akan berlangsung di Surabaya.Kehadiran salah satu Iconic Bike yang merupakan hasil kolaborasi Achmad Setya Dharma (pemenang Suryanation Motorland Medan) dan Dian Tito (pemenang Suryanation Motorland Palembang) dengan mentor Bimo Hendrawan juga hadir kembali di Palembang.Motor bergaya Café Racer Futuristik dengan basis motor Moto Guzzi V7 II Stone ini merupakan sesuatu yang baru di Festival Suryanation Motorland 2017 sesuai dengan tema ‘Collaboration Brings Perfection”.Dewan juri yang merupakan builder nasional terdiri dari Bimo Hendrawan (Bimo Custombikes Jakarta), Tommy Dwi Djatmiko (Mastomcustom Jakarta) dan Lulut Wahyudi (Retro Classic Cycle Yogyakarta) juga sudah memilih pemenang-pemenang acara kontes di setiap kelas.(UDA)