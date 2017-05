Ini Dia Paket Aksesoris All New V-Ixion

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah merilis All New V-Ixion dan All New V-Ixion R akhir April 2017 lalu, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) bergerak cepat, dengan menghadirkan paket aksesoris untuk meningkatkan penampilan dari motor sport tersebut.



Aksesoris tersebut bersifat bolt on dan performance kit. Seluruh komponen yang terdapat di dalamnya dikembangkan oleh unit desainer kedua motor ini yang berasal dari YIMM, kemudian diproduksi dengan standar kualitas Jepang.

Terdapat 12 item aksesoris dan performance kit, dimulai dari middle cowl yang membuat area bawah tangki lebih padat, harganya Rp600 ribu. Lalu engine guard, memproteksi crankcase mesin saat crash dengan harga Rp300 ribu.Area tangki tersedia Tank Pad (Rp110 ribu) dan Fuel Cap (Rp100 ribu). Keduanya terbuat dari PVC dengan motif karbon. Kemudian Lever Guard, untuk melindungi tuas rem dari pengendara lain, berbahan alumunium dengan desain agresif berbanderol Rp335 ribu.Lalu ada short rear fender, sepakbor belakang model simpel berbahan alumunium, juga berfungsi sebagai dudukan plat nomor dan sein. Harga jualnya dipatok Rp530 ribu.Lanjut dengan radiator cover (Rp150 ribu) untuk melindungi dari benturan krikil jalanan. Lalu cover protector muffler (Rp110 ribu), berbahan plastik PP dan menambah proteksi dari panas knalpot. Lalu ada USB Charger Rp200 ribu.Terakhir ada tiga model knalpot yang bisa dipilih. Pilihannya ada Sakura Racing Muffler Rp1,899 juta, Daytona GP Taper Slasj Rp1,65 juta dan Daytona GP Taper Rp1,46 juta.(UDA)