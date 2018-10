Impresi Awal Suzuki GSX150 Bandit

Jakarta: Suzuki GSX150 Bandit menjadi pemain baru di segmen naked bike sport 150 cc. Sejumlah keunggulan ditawarkan oleh Suzuki Indonesia, mulai dari posisi berkendara yang lebih nyaman, hingga handling yang ramah.



Rider tester Medcom.id pun tergelitik untuk mencoba sepeda motor rakitan Tambun Bekasi tersebut. Dengan postur 165 cm dan bobot 65 kg, tester rider Medcom.id mencoba 'penjahat' satu ini di area Taman Impian Jaya Ancol Jakarta.

Menilik data spesifikasinya, GSX150 Bandit memiliki dimensi panjang 2.000 mm, lebar 745 mm, tinggi 1.035 mm, dengan jarak sumbu roda 1.300. Kemudian ground clearance-nya mencapai 150 mm.Pertama kali menunggangi sepeda motor ini, rider tester bisa menaikinya dengan mudah karena area jok untuk pengendara cukup rendah. Efeknya kaki pun bisa menatap cukup baik, dan memberikan kepercayaan diri lebih untuk penunggangnya.Kemudian posisi tangan juga bisa mendapatkan posisi sempurna. Tidak terlalu jauh antara badan dan setang. Hanya saja posisi mengendaranya cukup membuat bungkuk, dan mungkin akan terasa pegal jika di bawa riding jarak jauh.Sedangkan posisi kaki ketika naik ke footstep juga pas posisinya. Desain tangki sangat baik karena paha bisa menjepit tangki dengan pas, dan nantinya akan sangat terasa saat riding.Sayangnya rider tester kami tidak merasakan duduk di jok belakang. Mengingat uji coba ini dilakukan sendiri dan waktu yang cukup terbatas.Saatnya membetot gas dan sepeda motor pun melaju. Impresi pertama yang kali terlintas saat mengendarainya adalah mudah dikendarai.Posisi yang nyaman dan desain yang menurut rider tester cukup compact membuat GSX150 Bandit sangat nurut untuk diajak bermanuver. Bahkan ketika melibas jalanan conblock masih cukup baik handling dan getaran yang minim.Soal tenaga juga terbilang pas. Tidak berlimpah tetapi tidak juga lemot untuk tarikan awalnya. Untuk jarak pendek atau melintas di jalanan dengan karakteristik stop and go mungkin cukup mumpuni. Sayangnya kami tidak bisa merasakan torsi atasnya dengan baik karena kondisi jalan conblock dan area pengetesan yang tidak terlalu jauh.Sebagai Informasi saja, GSX150 Bandit mengusung jantung mekanis yang sama dengan GSX-150 lainnya yakni 150 cc, DOHC, pendingin cairan. Menurut data resminya, kuda besi ini memiliki tenaga 18,9 daya kuda dan toris 14 nm.Bagi rider dengan posisi yang tidak terlalu tinggi, GSX150 Bandit masih terbilang nyaman. Desainnya cukup mengakomodir postur badan yang tidak terlalu tinggi, dan cukup nyaman untuk dikendarai di area perkotaan.Sayangnya kami tidak merasakan sepeda motor ini untuk jarak jauh dan waktu yang cukup lama. Sehingga tester rider Medcom.id berencana untuk membetotnya dari Bandung ke Surabaya.Suzuki Indonesia sudah memulai penjualan GSX150 Bandit. Konsumen bisa membeli naked sport bike tersebut dengan harga Rp26 juta (on the road Jakarta).Berbicara tentang kelas motor sport touring 150 cc, tentu kelas ini juga cukup ramai. Lantaran ada Honda CB150R Streetfire dan Yamaha V-Ixion yang menjadi raja di kelas ini. Namun jika dilihat dari sisi harga, motor ini sangat memungkinkan bersaing dengan lawan-lawannya itu.(UDA)