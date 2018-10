Alasan Benelli Gelar World Premier launching di Bali

Bali: Benelli kali ini menggelar world premier launching TRK 251, 502C, dan 752S di Bali Indonesia. Tentu saja kehadiran world premier di Indonesia tidak sering dilakukan, mengingat ketiga model tersebut merupakan produk global.



General Manager of Zhenjiang Qjiang Motorcycle Co. Ltd., Dongshao Guo, menjelaskan kalau dipilihnya Bali bukan tanpa maksud. Ada beberapa alasan yang membuat mereka harus menyelenggarakan peluncuran perdana ini di Pulau Dewata.



"Pertama sebagai pasar sepeda motor terbesar ketiga, Indonesia memainkan peranan penting di industri sepeda motor. termasuk untuk strategi global Benelli," ujar Dongshao Guo Sabtu (20/10/2018) di Nusa Dua Bali.

Kemudian mereka melihat Bali sebagai gerbang kedatangan internasional dan menjadi salah satu ikon dunia."Benelli berkomitmen untuk menggapai posisi sebagai produsen sepeda motor kelas dunia. Ini akan sejalan dengan sejarah Benelli untuk tumbuh dan berkembang," sambungnya saat memberikan sambutan.Di lain kesempatan, Direktur PT Benelli Motor Indonesia, Steven Kentjana Putra, menambahkan dengan debut global ketiga produk ini juga menjadi indikasi keseriusan Benelli di Indonesia. Ini menandakan merek motor asal Italia ini berkomitmen untuk jangka panjang di Indonesia."Saya kira kehadiran mereka jelas menunjukan keseriusannya di Indonesia. Benelli hadir di Indonesia untuk waktu yang lama," ujar Steven Minggu (21/10/2018) kepada Medcom.id.(UDA)