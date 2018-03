Rekayasa Desain Yamaha YZF-R25 2019

Tokyo: Yamaha YZF-R25 jadi salah satu motor sport entry level yang penjualannya cukup apik di berbagai negara. Indonesia patut bangga karena motor tersebut dirakit di Pulo Gadung, Jakarta.



Namun penjualan untuk motor ini sendiri di pasasr motor nasional semakin merosot. Kabar kehadiran model terbaru pun sudah banyak berhembus dan konsumen sudah menunggu, karena sudah tak update jika dibandingkan kompetitornya.

Young Machine, majalah roda dua kenamaan asal Jepang pun kembali menampilkan desain render YZF-R25 untukmodel 2019. Biasanya render mereka tak akan meleset jauh dari versi produksi.Gambaran YZF-R25 terbaru punya desain yang lebih tajam. Terdapat air scoop diantara lampu utama yang sudah LED. Bentuk fairing depannya sepintas mirip YZF-R1.Kemudian suspensi depan sudah upside down berwarna emas. Geser menuju buritan, Anda akan mendapati buntut yang berlubang, seperti YZF-R1, YZF-R6 dan All New R15.Untuk mesin diperkirakan juga terkena sentuhan ulang agar performanya lebih baik. Jika hadir, Indonesia kemungkinan besar akan kembali jadi basis produksinya, baik itu untuk versi mesin 250cc atau 321cc.(UDA)