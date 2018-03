Baru Ikut Motoprix, Pirelli Singkirkan Pemain Lokal

Jakarta: Keikutsertaan produsen ban Pirelli di balap nasional yaitu Motoprix 2018, rupanya membawa hasil yang memuaskan di dua seri pertama. Motoprix Bengkulu dan Singkawang yang berlangsung akhir pekan lalu, menjadi saksi dominasi Diablo Rosso Corsa II.



Kejurnas Pirelli Motoprix Region I Bengkulu dan Region IV Kalimantan di Singkawang, Minggu (4/3/2018), menghasilkan total delapan podium. Hasil positif ini diborong para pembalap seeded maupun pemula.

“Sebagai pendatang baru, ban ini menunjukkan hasil menggembirakan. Total 8 podium yang diraih di dua seri perdana ini juga memperlihatkan kualitas ban dan para pembalap baik seeded maupun pemula bisa beradaptasi cepat,” jelas Head Pirelli Tire Marketing PT. Astra Otoparts Tbk, Andreas Somawidjaja.Di Motoprix seri Bengkulu di Sirkuit Padang Panjang Manna Bengkulu Selatan, Reza Fahlevi memborong podium utama kelas seeded MP1 (Bebek Tune up 150 Open) dan MP2 (Bebek Tune up 125 Open).“Saya datang lebih awal untuk latihan pada Kamis sebanyak 25 lap. Ban Pirelli Diablo Rosso Corsa II memang menawarkan performa yang berbeda. Sehingga kami bisa tampil maksimal di sesi kualifikasi dengan pole position di MP1 dan posisi kedua di MP2 karena masalah mapping. Karakternya lembut dan hanya menyesuaikan setup tekanan ban karena saat final, cuaca sangat terik,” beber Reza.Karakter kompon medium di ban ini ternyata menjadi keunggulan tersendiri. Lantaran dirancang dan telah teruji untuk jumlah 22 lap. Sementara podium di kelas lain dipersembahkan Ahmad Saifullah yang meraih posisi ketiga di MP5 dan peringkat ketiga kelas MP6.Sedangkan di region IV Kalimantan, Arianto Tarzan dari merebut juara pertama di kelas seeded MP1 dan runner up di kelas MP2. “Karakter Compound lebih lengket dan kembangannya membuat daya cengkeram lebih stabil diajak menikung,” ujar Arianto.Bukan hanya pembalap seeded yang langsung bisa beradaptasi cepat dengan Pirelli Diablo Rosso Corsa II. Namun sekelas pembalap pemula pun langsung menggebrak dengan prestasi. Andre Aprilia menuai podium utama di kelas MP6 serta Arian Yuza di urutan ketiga.(UDA)