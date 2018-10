Forwot Pilih Lima Finalis Motor Terbaik 2018

Jakarta: Jakarta: Ajang pemilihan motor terbaik versi Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot) kembali digelar tahun ini. Namun ajang pemilihan motor terbaik versi para pewarta otomotif itu, baru sampai pada tahap pemilihan lima finalis.



Berdasarkan hasil seleksi awal yang diikuti oleh 73 media yang tergabung dalam forum tersebut dan memilih lima motor dari 30 motor baru yang diluncurkan dari September 2017 ke Agustus 2018. Akhirnya terpilih lima finalis yaitu Honda PCX, Honda PCX Hybrid, Kawasaki W175, Suzuki Nex II, dan Yamaha Lexi.

“Ada beberapa catatan menarik dalam daftar finalis tahun ini. Pertama motor yang mendominasi adalah segmen matic yang memang menjadi pasar terbesar tanah air. Namun masuknya motor bergaya retro juga menunjukkan trend yang tengah berkembang,” ujar Ketua Dewan Juri FORWOT Motorcycle of the Year 2018, Raju Febrian.Raju juga menggarisbawahi masuknya pilihan motor berteknologi hibrida yang PCX Hybrid adalah bentuk pemahaman tentang pentingnya teknologi motor yang ramah lingkungan.Selanjutnya untuk tahap kedua, dewan juri terpilih akan memilih satu dari lima finalis tersebut untuk dinobatkan menjadi sepeda motor terbaik di FMY 2018. Dalam proses penjurian, setiap dewan juri akan diberi total 25 poin yang akan didistribusikan kepada para finalis.Penilaian dalam ajang penghargaan ini meliputi desain, kenyamanan, keamanan, nilai ekonomis, handling, performa, fungsional, keramahan lingkungan, pengalaman berkendara, serta harga. Finalis dengan nilai tertinggi berhak menyandang gelar Forwot Motorcycle of the Year 2018.“Kriteria penilaian ini diberikan berdasarkan objektivitas para jurnalis yang sudah mengetahui, melihat, dan merasakan secara langsung sepeda motor tersebut,” imbuh Wakil Ketua Umum Forwot, Zainal Abidin melalui keterangan resminya.Masyarakat akan bisa mengetahui motor terbaik di Indonesia tahun ini versi Forwot saat pengumuman Forwot Motorcycle of the Year 2018 akan dilakukan pada 29 Oktober 2018 mendatang di Jakarta,” tutup Zainal Abidin.(UDA)