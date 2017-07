Recall Konyol Yamaha YZF-R3 di Amerika dan Kanada

Yamaha merilis lima motor sekaligus versi Movistar Yamaha. Lima motor tersebut adalah Yamaha YZF-R25, All New R15 VVA 155, All New…

Penjualan Motor

Sabtu, 17 Jun 2017 09:30

All New V-Ixion dan All New R15 rajai penjualan motor sport bulan Mei 2017.…