Impresi Komunitas Yamaha Tentang All New R25

Sentul: Yamaha mempersilahkan komunitas mereka untuk merasakan performa All New R25 di Sirkuit Sentul Bogor. Sejumlah peningkatan juga diakui terasa ketika membetot gas di Sirkuit Sentul Bogor.



Anggota YROI Jakarta Chapter, Wardani, menjelaskan sejumlah ubahan memang terasa di motor sport 250 cc tersebut. Menurut pria yang sudah memiliki dua unit R25 lama ini, perubahan paling terasa di bagian kaki-kaki hingga posisi berkendara.

"Mungkin butuh sedikit pembiasaan masalah footstep, kemudiang setang agak tinggi karena mengejar kenyamanan. Ergonomi bagus, nunduk lebih enak," tuturnya kepadausai menjajal All New R25 di Sentul Bogor.Perubahan desain bodi dan fairing juga diakuinya sedikit memberikan efek kepada performa. Khususnya sektor aerodinamis yang lebih baik dan membuat sepeda motor terasa lebih kokoh melintas dengan kecepatan tinggi."Aerodinamika terasa, perbaikan kecil seperti wind shield berpengaruh untuk sektor atas. Kalau aerodinamika sektor bawah berpengaruh terasa motor tidak mengambang."Pria yang akrab disapa Bang Dani ini sempat memacu sepeda motor tersebut dengan kecepatan hingga 172 kilometer per jam. Diharapkan untuk pengembangan selanjutnya, ada satu fitur yang dimasukan ke rival Honda CBR250RR dan juga Kawasaki Ninja 250."Sementara fitur slipper clutch yang disematkan Yamaha di motor ini, supaya nanti deselerasi tidak terlalu kasar," bebernya.(UDA)