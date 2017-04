Gerry Setiawan Sodok Waktu Tercepat di Kejuaraan Drag Bike Boyolali

Metrotvnews.com, Boyolali: Cuaca cerah dan karakter lintasan yang ideal drag bike, membuat penampilan para dragster semakin maksimal saat bertanding di Pertamax Motorsport Drag Bike Championship 2017. Kali ini Gerry Setiawan berhasil menjadi yang tercepat dan menyabet gelar gelar fastest of the event di Sirkuit Area Terpadu Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada (23/4/2017).



Berkat penampilan gemilangya di kelas DB 6 Free for All, dragster asal Kota Madiun, Jawa Timur ini berhasil mencatat waktu terbaik 07.020 detik. Diikuti oleh Adi Susanto di posisi kedua dan dragster senior Eko Chodox Sulistyo di posisi ketiga.



Di kelas DB 7 Sport 2 Tak Tune Up sampai dengan 140 cc, Gerry kembali menyabet juara satu, dengan mengalahkan Adi S Tuyul asal Pasuruan, Jawa Timur, dan di tempat kedua disusul oleh Joko Susanto asal Klaten, Jawa Tengah.

Di ajang Pertamax Drag Bike Championship 2017 putaran satu, dragster pemula dan senior juga berbagi hasil yang baik. Eko Chodox Sulistyo selaku dragster veteran dengan segudang prestasi sukses menguasai dua kelas, yaitu DB 4 Matic 4 Tak Tune Up sampai dengan 200 cc serta DB 5 Bebek 2 Tak Tune Up sampai dengan 130 cc.Sementara dragster pemula Febri Dwi Saputra berhasil menjadi juara satu di beberapa kelas sekaligus, seperti DB 15 Bebek 4 Tak Standard sampai dengan 150 cc Pemula, DB 16 Matic Tune Up sampai dengan 200 cc Pemula, serta DB 18 Suzuki Satria FU Porting Pemula Open."Saya sangat mengapresiasi antusiasme para peserta di ajang Pertamax Motorsport Drag Bike Championship 2017. Mereka berasal dari segala kalangan, dari yang muda hingga yang senior. Dan bakat-bakat muda ini juga menunjukkan prestasinya yang baik, sehingga harapan Pertamax Motorsport adalah mereka bisa menularkan energi positif kepada teman-temannya sesama dragster muda untuk mau ikut di ajang drag bike resmi," ucap Direktur Pertamax Motorsport, Rifat Sungkar, dalam keterangan tertulisnya.(UDA)