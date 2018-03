Yoshimura Pastikan R11 Palsu di All New PCX Modif

Jakarta: All New PCX 150 versi modifikasi yang dipamerkan Honda di acara peluncuran produk terbarunya itu, kedapatan menggunakan knalpot Akrapovic palsu. Hal ini diklaim langsung oleh Sphinx Motorsport melalui akun facebook mereka. Setelah itu PT Astra Honda Motor (AHM) pun melakukan konfirmasi bahwa rumah modifikasi yang mereka percaya, menempelkan stiker yang salah.



Namun pernyataan AHM yang mengatakan bahwa itu adalah knalpot asli dan mereknya adalah Yoshimura tipe R11 ini, justru jadi masalah baru. Yoshimura pun melakukan konfirmasi secara cepat melalui surat elektronik. Sama halnya dengan Akrapovic, produsen knalpot Yoshimura juga mengatakan bahwa knalpot itu bukan Yoshimura yang asli.

Hal ini dipastikan oleh Sales Yoshimura di Amerika Serikat, Don Franzen, kalau Yoshimura tersebut juga bukan barang asli. Dia melihat ada sejumlah tanda-tanda yang dapat memastikan kalau knalpot tersebut bukan barang asli."Sayangnya, Yoshimura Jepang belum membuat knalpot R11 untuk diaplikasikan ke All New PCX. Namun bisa kita beritahukan dengan melihat gambar tersebut, itu bukan knalpot asli Yoshimura. Itu tidak menggunakan rivet yang benar, tetap juga pemasangan rivetnya tidak lurus," ujar Don Franzen melalui surat elektroniknya.Lebih lanjut dia menjelaskan kalau Yoshimura di Jepang hingga saat ini belum mengeluarkan model R11 untuk All New PCX. Selain itu, logo yang menempel pun salah sehingga Don memastikan itu adalah produk palsu.Sebelumnya General Manager Marketing Planning and Analysis Division PT AHM, Agustinus Indraputra, mengakui adanya kesalahan pemasangan emblem knalpot di All New PCX modifikasi tersebut. Seharusnya dipasang emblem Yoshimura, bukan Akrapovic seperti yang tersemat di sana."Sayangnya dalam pengerjaannya, terjadi kesalahan pemasangan emblem. Tim teknis kami memasang emblem Akropovic yang seharusnya tidak dipasang," tulis Agustinus Indraputra melalui pesan singkatnya Sabtu (17/2/2018).Selain itu Agustinus Indraputra juga mengklaim bahwa semua komponen yang digunakan di skutik gambot tersebut adalah produk asli. Termasuk penggunaan knalpot yang seharusnya berlogo Yoshimura.(UDA)