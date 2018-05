Motor Listrik Futuristik Zeus Garapan Curtiss Motorcycle

Amerika Serikat: Memasuki era kendaraan bertenaga listrik, produsen kendaraan roda dua berlomba-lomba menghadirkan sepeda motor listrik. Salah satunya pabrikan sepeda motor asal Amerika Serikat, yaitu Curtiss Motorcycle yang memperkenalkan konsep terbaru mereka, yang dijuluki Zeus.



Motor listrik yang dikembangkan oleh Zero Motorcycles ini pertama kali diperkenalkan pada ajang Quail Motorcycle Gathering 2018 di Carmel, California, Amerika Serikat (AS). Bahkan disebutkan, jika Zeus berhasil meraih penghargaan 'Most Innovative Motorcycle'.

Menurut Curtiss, sepeda motor listrik ciptaannya itu mengaplikasikan konfigurasi mesin E-Twin, dengan mengusung motor ganda Zero pada common shaft, dan dilengkapi baterai berkapsitas 14,4 kWh.Curtiss mengklaim, mesin yang diusungnya itu mampu menyemburkan tenaga sebesar 170 daya kuda dan menghasilkan torsi 290 lb ft. Sistem pengereman menggunakan rem ganda-rotor Beringer.Custiss mengungkapkan, bahwa desainnya yang futuristik menggunakan sasis berbahan billet aluminium dengan proses pengelasan yang sempurna, serta dilengkapi dengan iPad yang dipasang di bagian atas bodi.Suspensi Zeus bersumber dari Race Tech, mengaplikasikan center-line cantilever mono-shock di bagian belakang dan diimbangi dengan four-link girder mono-shock di depan. Sementara peleknya terbuat dari serat karbon. Rencananya, Zeus bakal diproduksi secara masal pada 2019 dan mulai dirilis 2020.“Strategi produk jangka panjang kami termasuk memiliki model yang diposisikan memeiliki beragam harga, yang berarti akan tersedia dengan harga yang terjangkau," klaim Curtiss Motorcycles Director of Design, Jordan Cornille, seperti dikutip The Vintagent.(UDA)