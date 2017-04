BMW Motorrad SIapkan 3 Motor Baru di IIMS 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Jelang digelarnya pameran Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2017, BMW Motorrad puya rencana yang tak kalah dahsyatnya. Yaitu membawa memperkenalkan 3 produk terbarunya mereka untuk pasar nasional.



"Keiikutsertaan BMW Motorrad Indonesia dalam ajang IIMS 2017 akhir April nanti, menjadi bukti bagi kami akan menyajikan produk-produk terbaik BMW Motorrad kepada konsumen di Indonesia, sekaligus memajukan industri otomotif tanah air," ucap Chief Ezecutive Officer BMW Motorrad Indonesia, Joe Frans, saat berbincang kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Kamis (20/4/2017).



Ketiga produk baru yang akan dikenalkan di pameran otomotif itu nantinya adalah BMW G 310 R, BMW R Nine T Racer serta BMW R 1200 GS Rallye. Selain itu BMW Motorrad Indonesia disebut bakal menghadirkan line-up lengkap 2017 dari keluarga Heritage, Urban Mobility, Roadster, Tour, Sport hingga Adventure.

Dijelaskan, sebagai produk andalan, BMW G 310 R merupakan the essence of riding pleasure yang diperuntukan sebagai entry level. Motor ini disebut digadang-gadang oleh BMW motorrad dan diklaim punya bobot ringan dengan kapasitas mesin 313 cc.Kemudian BMW R Nine T Racer, yang datang dari keluarga Heritage Line BMW Motorrad untuk membawa kembali era superbike legendaris di 1970-an. Motor yang hadir dengan desain klasik ini dilengkapi dengan dua riding modes, yaitu anti-lock braking system (ABS) dan automatic stability control (ASC).Sama seperti R Nine T Racer lain, motor ini dibekali mesin 1.200 cc yang dikalim menyemburkan 110 daya kuda. Namun yang membedakan model baru kali ini adalah single seater dan foot step yang lebih mundur sehingga posisi pengemudi lebih rebah.Terakhir BMW R 1200 GS Rallye, yang dirancang khusus untuk melibas medan off-road. Semua model ini mengusung mesin 2 silinder Boxer 1.200 cc dan diklaim menghasilkan tenaga 125 daya kuda. Versi baru ini dilengkapi fitur baru hill start control, fungsimya untuk mengerem sepeda motor saat berada di posisi tanjakan.Selain itu ada juga generasi terbaru pengontrol suspensi yang disebut D-ESA II, dengan desain baru windscreen lebih pendek, radiator dan frame guard, enduro footrest dan spome wheels. "Masalah harga dan dua produk lainnya nanti kami akan umumkan di IIMS."(UDA)