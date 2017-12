Fitur Andalan dan Spefisikasi Honda All New PCX 150

Jakarta: Honda resmi mengenalkan All New PCX 150 hari ini Rabu, 13 Desember 2017. Motor ini hadir dengan desain dan mesin yang benar-benar baru (pakai basis mesin Vario 150 yang mengalami sedikit modifikasi), termasuk sejumlah fitur canggih yang jadi andalannya.



Desain elegan All New PCX 150 disematkan lampu LED untuk depan-belakang, dengan bentuk yang agresif. Kemudian panel meter sudah full digital dan lebar, sehingga lebih mudah dipandang.

Kemudian motor ini sudah menggunakan smart key (keyless) sehingga aman dari tangan jahil serta lebih canggih. Kunci ini juga terintegrasi dengan alarm dan answer back system, juga untuk membuka tangki bahan bakar dan jok.Lalu untuk fitur keselamatan sudah menggunakan rem anti-lock braking system (ABS) untuk versi ABS. Sedangkan untuk satunya versi CBS (combi brake system), pengguna cukup menarik tuas kiri, maka rem depan-belakang akan aktif bersamaan.Soal dimensi, motor ini berukuran 1.923mm x 745mm x 1.107mm (PxLxT). Jarak sumbu roda 1.313mm, ground clearance 137mm serta tangki bahan bakar besar, mencapai delapan liter. Ukuran roda 100/80-14 dan 120/70-14.Soal mesin berkonfigurasi 4-tak, SOHC, PGM-FI, pendingin cairan berteknologi eSP. Otomatis starter mesin sudah halus dan ada fitur idling stop system.Motor ini akan mulai kami produksi tahun depan di pabrik AHM di Sunter, Jakarta Utara. Pilihan warna ada hitam, putih, merah dan emas, kisaran harga jualnya diangka Rp27 juta dan Rp32 juta, untuk wilayah Jakarta.(UDA)