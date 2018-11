Kerennya Motor Custom Baru Jokowi

Jakarta: Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali pamer aksi sebagai biker. Ia melakukan blusukan seperti yang biasa dilakukan orang nomor satu Indonesia itu di beberapa tempat. Kali ini Pasar Anyar, Tangerang jadi destinasinya pada Minggu (4/11/2018) kemarin. Ia menunggangi motor custom bermesin Kawasaki W175 garapan Katros Garage.



Lantaran berbasis motor yang mengusung gaya klasik, Kawasaki W175, Katros Garage pun memasang konsep bergaya chopper. Sang builder dari Katros Garage sekaligus owner bengkel custom tersebut, Muhammad Akbar menegaskan bahwa mereka memilih konsep chopper untuk motor ini, agar memberikan kenyamanan bagi orang yang menungganginya.

“Pengumpulan ide atau konsep sebelum membangun sebuah motor, itu sudah saya lakukan dari dulu, 9 tahun yang lalu. Setiap motor yang akan saya garap, masuk dalam tahap desain terlebih dahulu. Dan desain yang dipilih adalah desain yang jadinya seperti yang ada sekarang,” beber sang builder yang juga akrab disapa dengan Atenx itu.Proses keseluruhan pengerjaan motor ini memakan waktu sekitar dua bulan. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat motor custom yang diinginkan oleh sang presiden. Selain model, tentu sisi ergonomi dan durabilitas juga diperhitungkan menyesuaikan desain yang dipilih orang nomor satu di Indonesia itu.“Semuanya kami persiapkan dan pikirkan dengan matang. Sampai-sampai saya minta temen yang tingginya sama dengan Pak Jokowi, untuk duduk dan merasakan apakah posisi duduknya sudah nyaman atau belum,” tambah pria yang bermarkas di bilangan Tangerang Selatan ini.Dengan adanya motor ini, Atenx berharap dunia custom di Indonesia, khususnya motor, bisa lebih menggeliat lagi. Dulu mungkin orang awam masih percaya enggak percaya dengan kreasi anak bangsa. Tapi sekarang, kreasi dalam membangun sebuah motor custom pun, tak bisa dipandang sebelah mata."Mudah-mudahan dengan adanya moment ini, mereka yang tadinya ragu, sekarang jadi yakin. Presiden saja percaya dengan industri kreatif anak bangsa, masa kalian enggak?” pungkas pria berdarah Bugis ini.Spesifikasi W175 Jokowi:Velg Depan : Aluminium ukuran 3.00-16Velg Belakang : Aluminium ukuran 3.50-16Fork Depan :Tipe Upside DownBan Depan & Belakang : 5.00-16Lampu Depan : LED 5.75 inchLampu Sein : AftermarketLampu Stop : AftermarketStang : Model Drag BarSpion : AftermarketTangki : Handmade by Katros Garage (plat galvanis 1,2mm)Spakbor depan & belakang : Handmade by Katros Garage (plat galvanis 1,2mm)Cover Body samping : Handmade by Katros Garage (plat galvanis 1,2mm)Jok : Kulit Jok Sintetis warna hitamKnalpot : Custom full Stainless(UDA)