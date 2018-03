Maxi Modif se-Indonesia, Bertarung di Kontes Final Modifikasi Yamaha

Jakarta: PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menggelar final kontes modifikasi Yamaha CustoMAXI di Pejaten Village, Jakarta Sabtu, 24 Februari 2018 kemarin. Kontes modifikasi ini khusus untuk pengguna Yamaha Nmax, Aerox dan Xmax.



Dan pemenang pada kontes tersebt ada Agus Hadi Purwanto, asal Bandung untuk kategori modifikasi Nmax. Agus memodifikasi motornya dengan nuansa gold dipadu permainan warna merah yang ciamik.



Lalu Imran Syukri dari Makassar untuk Xmax berwarna kuning bergaya turing. Kemudian Dita Aditya dari Surabaya untuk Aerox yang tampil simpel dengan warna kuning seperti opsi warna bawaan Aerox.

"Peserta kontes final banyak mengarah pada digitalisasi, mulai dari lampu yang bisa diatur sorotannya secara elektrik, jok membuka otomatis hingga ada sensor tekanan ban, ini keren," kata M. Abidin, GM After Sales & Motorsport Division YIMM.Para pemenang diganjar hadiah menarik berupa dua unit Nmax ABS, Aerox S Version dan Xmax untuk pemenang King of Maxi Yamaha. Melihat animo peserta, Yamaha berniat mengadakan kembali kontes yang sama."Tahun ini rencana tetap delapan kota, kalau bisa bertambah akan jadi 10 kota, minimal jumlahnya tetap sama. Titiknya mana kita belum putuskan, yang pasti kota-kota besar lagi," sambung Eddy Ang, Deputy GM Marketing YIMM di lokasi acara.CustoMAXI yang merupakan kompetisi modifikasi motor-motor Maxi Yamaha yakni Nmax, Xmax, Aerox 155 dimulai dengan registrasi dan eliminasi secara online dimana peserta upload foto dan atau video motor modifikasinya pada website www.customaxiyamaha.com.Setelah itu dipilih 30 motor terbaik untuk ikut serta di putaran semifinal secara offline di delapan kota. Di ajang ini juga dibuka sub kategori Maxi Lady dimana peserta berpose menarik dengan latar motor Maxi Yamaha.(UDA)