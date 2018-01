Pebalap Jonathan Rea Bertemu Konsumen Kawasaki Ninja

Jakarta: PT Kawasaki Motor Indonesia menggelar acara meet and greet Jonathan Rea dengan 100 konsumen Kawasaki Ninja. Semua fans mendapat kesempatan berfoto dan mendapatkan tanda tangan Jonathan. Fans yang beruntung bisa bertanya ke Jonathan.



Jonathan Rea adalah brand ambasador All New Ninja 250. Pada 2015 ia bergabung dengan Kawasaki untuk mengarungi World Superbike Championship. Pada tahun yang sama, Jonathan langsung menjadi juara, lalu pada 2016 dan 2017. Ini capaian luar biasa dari Jonathan.



"Semua mimpi saya menjadi kenyataan saat menjadi pebalap Kawasaki. Ini bukan hanya tentang saya, tapi juga motornya dan timnya, semuanya menjadi satu. Ditambah dukungan luar biasa dari Kawasaki. Tim bekerja sangat bagus dan saya termotivasi untuk menjadi juara di setiap balap," kata Jonathan Rea di Hard Rock Cafe, Pacific Place Mal, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Januari 2018.





Jonathan Rea bersama fans.



Jonathan sangat senang bertemu konsumen Kawasaki Ninja di Indonesia. Dalam kesempatan ini, dia menyampaikan kesannya saat mengendarai All New Ninja 250 yang sudah sangat berkembang dari versi sebelumnya. Motor ini juga memiliki spesifikasi tertinggi di kelasnya.



Jonathan juga memberikan pendapatnya tentang AP250 di Asian Road Racing Championship.



"Kompetisinya sangat luar biasa, terutama untuk kelas 250 cc. Kawasaki punya pembalap muda yang berbakat A.M Fadly. Dia sangat kencang. Secara keseluruhan tentang ARRC 2017, semua manufaktur bagus, pembalapnya juga bagus, dan juga di kelas supersport sangat bersaing karena lap time-nya hampir dekat dengan World Supersport, jadi balapannya sangat seru," ujar Jonathan.



Dia juga memberikan pesan kepada pengendara motor di Indonesia agar selalu menggunakan helm dan safety gear saat berkendara. Ia melihat sangat banyak pengendara yang tidak menggunakan helm. Jonathan juga menyampaikan apresiasi kepada pengendara yang sudah menggunakan helm, terutama yang membeli replika helmnya.



Saat meet and greet, cukup banyak fans yang datang membawa helm replika Jonathan Rea untuk ditanda tangani.



Klik: Kawasaki Ninja 250 Kuasai Pasar Motor Sport 250cc di Tahun 2017



(TRK)