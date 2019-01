MBI Bakal Duduki Gedung DPR RI, Ada Apa?

Jakarta: Motor Besar Indonesia (MBI) memiliki rencana untuk menyerbu gedung DPR RI. Bahkan nantinya klub motor besar ini akan membawa banyak bikers untuk menduduki salah satu gedung ikonik di Kawasan Senayan Jakarta tersebut.



Diketahui MBI akan menggelar Pesta Rakyat Bikers Jakarta pada Minggu (27/1/2019). Agenda utama acara ini adalah deklarasi MBI DKI Jakarta sekaligus pengukuhan Ketua MBI DKI Jakarta yang diberikan kepada Sukoco Suroso.

Ketua Umum MBI, Satrio Nur Rachmanto, menjelaskan acara ini sengaja digelar karena ingin merakyatkan motor. Dan acara ini juga mendapatkan restu dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.“Kebetulan Ketua Dewan Pembina MBI adalah Bambang Soesatyo, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPR RI. Beliau menyambut keinginan kami dengan terbuka, tentu saja dengan catatan agar acara berjalan sopan, tertib, dan didasari keinginan silaturahmi,” tulis pria yang akrab disapa Rio Castello melalui keterangan resminya.Diperkirakan akan ada 2.700 bikers dari 50 klub motor yang akan hadir. Kemudian perkirakan juga Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan ikut meramaikan acara para bikers tersebut.Ketua MBI DKI Jakarta yang terpilih, Sukoco, membeberkan konsep Pesta Rakyat Bikers Jakarta adalah sebuah acara yang bisa dinikmati oleh para bikers dan juga masyarakat. Nantinya akan ada sejumlah hiburan rakyat seperti ondel-ondel Betawi, Perkusi Angklung, Sky Diving SGow, Aerobatic Plane Show, dan berbagai acara hiburan lainnya yang akan menghadirkan Andra and The Backbone.Kemudian sajian khusus para bikers ada dengan deretan Harley-Davidson model year 2019 yang disuguhkan oleh Anak Elang Harley-Davidson of Jakara. Rencananya di sana akan dipamerkan model year 2019 seperti FXDR 114, FLSB (Sport Glide), Sportster 883 L, dan 1200 Iron (XL 1200 NS).Kemudian untuk para pengguna Harley-Davidson bisa melakukan service ringan karena tersedia mobil service on site. Diharapkan layanan ini bisa memanjakan para bikers Elang Amerika ini di Pesta Rakyat Bikers Jakarta.(UDA)