Ribuan Pengguna V-Ixion dan YZF-R15 Padati Sirkuit Sentul

Metrotvnews.com, Bogor: Momen Yamaha Sunday Race (YSR) 2017 seri perdana di Sirkuit Sentul, Bogor resmi dimulai akhri pekan ini. Selain para peserta balap, juga dipadati ribuan pengguna Yamaha V-Ixion dan YZF-R15.



Pengguna yang berasal dari berbagai komunitas roda dua ini melakukan konvoi keliling sirkuit dengan tema besar 'Yamaha V-Ixion and R15 Bikers Day'. Selain itu, mereka juga mengikuti serangkaian kegiatan pendukung event YSR 2017 yang memasuki tahun ketiganya.

Komunitas-komunitas yang berada di bawah payung Yamaha Riders Federation Indonesia (YRFI) itu di antaranya Rseries North Time, YR15CI (Jakarta, Tangsel, Cikarang, Tangerang, Bogoe, Bekasi, Depok), ARC, Ravens15, YRSI, VIJAK, YVAJ, NVLF (Bekasi, Depok, Jakarta), YVCI (Jakarta, Cikarang), VIX Motor Club Jakarta dan lainnya."Komunitas sangat antusias mengikuti berbagai aktivitas YSR, seperti victory lap melintasi trek Sentul. Kalau fun riding competition, tahun ini makin bergairah karena menggunakan All New R15, yang menjadi daya tarik bagi komunitas," papar Budi Wan Fauzi, pembina dari New V-Ixion Brotherhood (NVB).Setelah victory lap, mereka menyebar untuk mengikuti aktivitas yang lain. Ada yang menyalurkan hobi balap di kelas-kelas komunitas yang terbagi atas Community Pro, A dan B.Sensasi balapan di sirkuit diikuti gebyar berbagai aktivitas di area lain sirkuit yang tak kalah menariknya. Safety riding & competition, Yamaha riding analyzer, gymkhana competition, community gathering & games, racing kit market, modification contest, photo contest, hiburan musik dan lain-lain.(UDA)