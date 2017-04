Ecosave, Teknologi yang Bikin Corsa Platinum V Series jadi Awet

Metrotvnews.com, Jakarta: Akhir pekan lalu PT Multistrada Arah Sarana. Tbk (MASA) memperkenalkan dua varian ban Corsa terbarunya, yaitu Corsa Platinum V Series V22 untuk tubeless dan V33 untuk tube tyre/ban dalam.



"Kita baru saja meluncurkan Corsa dengan teknologi terbaru dengan Ecosave teknologi, yaitu sebuah racikan kompon yang didesain sedemikian rupa hingga membuat ban itu menjadi lebih awet," ucap General Manager & Sales PT Multistrada Arah Sarana, Andree Lee, saat berbincang dengan Metrotvnews.com, di Jakarta, beberapa waktu lalu.



Menurut Andree, pihaknya berani mengklaim jika ban barunya ini lebih hemat 50 persen dibanding dengan ban merek lain yang ada di indonesia.

"Ecosave adalah penggabungan silica kompon, ketebalannya juga kita atur sedemikian rupa sehingga menciptakan ban yang awet namun tetap aman dan nyaman digunakan," klaim Andree.Lebih lanjut Andree menambahkan, hasil pengujian atau tes yang yang telah dilakukan pada ban ini disebut bisa mencapai 18.000 kilometer, dibandingkan dengan ban lain yang rata-rata sudah aus di 10.000 kilometer."Tipe V22 semua all varian adalah tubeless, sedangkan V33 all varian-nya adala tube tyre, kedua-duanya tipe ban per 90, sedangkan per 80 nyaitu kita ada di Paltinum R Series."Pabrikan ban lokal yang menjadi kompetitor IRC ini dibanderol dikisaran harga Rp130 ribu-Rp200 ribu, dengan target penjualan tahap awal sekitar 60 ribu perbulan. "Namun kami akan terus tingkatkan hingga 100 ribu per bulan.(UDA)